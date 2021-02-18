Новий суддя КС Кичун: Рада призначила друга людини Зеленського

Автор фото, nlu.edu.ua

Верховна Рада призначила юриста Віктора Кичуна новим суддею Конституційного суду за квотою парламенту. Він - викладач і кандидат юридичних наук, а раніше працював у банку з проблемними боргами.

За нього проголосував 241 депутат. Кичуна обрали з другої спроби, перша відбулась минулого року.

Призначення відбулось завдяки голосам депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра". Фракція "Слуга народу" дала тільки 205 голосів.

"Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум один прихильник стримування Конституційного суду. Я вважаю, що ми створили надмірну судову надінституцію, яка сьогодні фактично домінує у державі", - заявив Віктор Кичун під час свого представлення у Раді.

Так він нагадав по кризу з Конституційним судом, яка тягнеться з осені.

Раніше призначити Віктора Кичуна рекомендувала фракція "Слуги народу".

За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

Він сам це підтвердив у коментарі "Радіо Свобода": "Це - мій колега, який зі мною працював довгий час . Ця людина - високий професіонал, порядна людина, тому я його рекомендував, фракція підтримала".

Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.

Автор фото, Rada.gov.ua

Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії).

Через це призначення Кичуна критикувала опозиція.

Сам Віктор Кичун при обговоренні у Раді на це відповів, ще не проти участі міжнародних експертів у відборі суддів КС, але зараз процедура відбувається відповідно до чинних в Україні норм.

А Федір Веніславський нагадав про рішення КС, у якому той визнав, що "наявність міжнародних експертів у конкурсних комісіях - це загроза державному суверенітету України".

Водночас у КС залишається ще одна вакантна посада судді Конституційного суду, однак сьогодні кандидатів на неї не розглядали.

Хто такий Кичун

Віктор Кичун - доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Відповідно до офіційної біографії, Віктор Кичун має також досвід роботи адвокатом.

Ще він був головою юридичного управління, а пізніше членом правління і директором з правових питань та роботи з проблемною заборгованістю "Банку Кредит Дніпро" (до 2015 року).

Також у біографії йдеться, що він зареєстрований як ФОП.

Має звання кандидата юридичних наук і більше 25 років досвіду роботи у сфері права.

Конфлікт Зеленського з Конституційного суду

Автор фото, КСУ

Призначення відбулося на тлі довготривалого конфлікту між президентом Зеленським та Конституційним судом, який глава держави звинуватив в узурпації влади.

У жовтні 2020 року КС фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по антикорупційній реформі.

Президент Зеленський спробував розпустити Конституційний суд через Верховну Раду, але у законності такої його ініціативи виникли сумніви у депутатів.

А наприкінці грудня президент Зеленський відсторонив голову КС Олександра Тупицького від виконання обов'язків.

У президента відсторонення називають "тимчасовим заходом", а саме рішення обґрунтували статтею Кримінально-процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині.

Сам Тупицький рішення не визнав, але підпорядковане президенту Управління державної охорони не пропустило його на робоче місце.