Криза у Грузії. Чому суд арештував голову партії Саакашвілі, а прем'єр пішов у відставку

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Керівник партії "Єдиний національний рух" Нікі Мелія

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія іде у відставку. Про це він заявив після рішення тбіліського міського суду про взяття під варту Нікі Мелія, голову найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух". Це партія, неформальним лідером якої є експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Як повідомляє із Тбілісі кореспондент ВВС Ніна Ахметелі, причиною свого рішення Гахарія назвав розбіжності в команді.

За його словами, Мелія ніколи особливо не поважав грузинське законодавство, закликав громадян штурмувати парламент 20 червня 2019 року і був одним з організаторів "вторгнення в парламент".

"Попри це моя тверда позиція полягає у тому, що стосовно однієї людини неприпустимо виконувати законний, визначений правосуддям захід, якщо це створює ризик здоров'ю, життю наших громадян, або створює можливість для політичної ескалації в країні", - заявив Гахарія.

Напруження і партія Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі, який називає "Єдиний національний рух" "своєю партією", написав у Facebook, що рішення грузинського прем'єра є "вимушеним": "Прем'єр-міністр Грузії був змушений піти у відставку після протесту об'єднаної опозиції, в якій лідирує моя партія".

"В офісі нашої партії зібралися тисячі людей, сповнені рішучості не дозволити спецназу та репресійній владі Грузії захопити лідера", - написав пан Саакашвілі, який в Україні очолює виконавчий комітет Ради реформ президента.

Грузія позбавила Саакашвілі громадянства і в країні чинні кілька вироків щодо нього. Він обіцяв повернутись на батьківщину, якщо його партія виграє парламентські вибори.

Політична поляризація та напруження створює ризик для розвитку, безпеки та майбутнього країни, заявив Гахарія, а подібні дії доречні лише тоді, коли це не нестиме ризиків для громадян і не створить приводів для ескалації в країні.

Автор фото, УНІАН

"Оскільки мені, на жаль, не вдалося дійти згоди зі своєю командою з цього питання, я вирішив піти з посади", - підсумував грузинський прем'єр. За його словами, він сподівається, що цей крок дозволить знизити політичну поляризацію в країні.

Невдовзі після цієї заяви прем'єра у МВС Грузії заявили, що відомство відкладає пов'язані зі справою Мелія заплановані заходи, - імовірно, йдеться про виконання рішення суду.

Напередодні суддя тбіліського міського суду Ніно Чахнашвілі погодилася із вимогою прокуратури і ухвалила рішення про попереднє ув'язнення Мелія.

Лідера опозиції звинувачують у керівництві та участі у групових насильницьких діях 20 червня 2019 року під час акції протесту в центрі Тбілісі, яка відбулася після візиту російського депутата Сергія Гаврилова до Грузії.

Тоді тисячі людей зібралися біля будівлі законодавчого органу, аби показати обурення тим, що на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов розмістився у кріслі спікера.

Акція протесту переросла у сутички з поліцією. Правоохоронні органи застосували сльозогінний газ та гумові кулі щодо учасників, які спробували прорвати поліцейський кордон.

Прокуратура пояснила свою вимогу тим, що опозиціонер відмовився виплатити додаткові 40 тисяч ларі (близько 12 тисяч доларів) застави після того, як у листопаді минулого року він демонстративно викинув електронний браслет.

Адвокати Мелія назвали рішення суду політичним.

"Це є прецедент того, як суд та всі структури використовують як інструмент політичного тиску. Дуже ганебне рішення. Саме по собі воно не могло бути ухвалене в суді, його ухвалило політичне керівництво", - заявив журналістам один з адвокатів Мелія Георгій Кондахішвілі.

Сам Мелія стежив за подіями із офісу "Єдиного національного руху". Там же на знак підтримки зібралися і лідери та активісти опозиційних партій. Вони, так само як і сам Мелія, вважають дії правоохоронних органів політично вмотивованими.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Акції протесту 20 червня 2019 року у Тбілісі переросли у сутички з поліцією

"Я не сплачу (заставу", і ви не зможете мене затримати", - заявив Мелія на брифінгу 5 лютого, після того, як прокуратура попередила його про те, що застава має бути сплачена впродовж тижня.

За його словами, він із повагою ставиться до державних інституцій, але система правосуддя і парламент Грузії сьогодні служать ексголові правлячої партії Бідзіні Іванішвілі, якого позиція називає єдиноосібним і неформальним керівником Грузії.

Напередодні грузинський парламент, в роботі якого не бере участь більша частина опозиціонерів, які вважають вибори 31 жовтня минулого року сфальшованими, позбавив Мелія депутатського імунітету.

У такий спосіб депутати дали згоду на те, щоб прокуратура через суд клопотала про зміну запобіжного заходу та затримання опозиціонера.

Голосування відбувалося на тлі протестів активістів. Вони принесли до парламенту колючий дріт, який, на їхній погляд, символізує сьогоднішні реалії в Грузії.

Влітку 2019 року суд визначив запобіжний захід до Мелія - застава у 30 тисяч ларі та низку обмежень, зокрема, і на публічні виступи у місцях масового скупчення людей, тобто на мітингах та акціях протесту. Пізніше апеляційний суд зобов'язав його носити електронний браслет.

Мелія виконав усе, проте у листопаді минулого року на знак протесту проти результатів виборів 31 жовтня, які опозиція вважає сфальшованими, він демонстративно зняв браслет.

Саме у відповідь на це прокуратура стала клопотати про більш суворі запобіжні заходи.

Арешт опозиціонера загрожує початком нової хвилі протестів у Грузії. Деякі опозиціонери вже заявили, що вони чинитимуть опір затриманню Мелія, зокрема, і фізично.