Перший мобільний шпиталь для Covid. Ситуація на Франківщині критична

Автор фото, UNIAN

На Прикарпатті - "найважча ситуація серед регіонів країни". Так на терміновій нараді оцінив стан справ із поширенням коронавірусу в Івано-Франківскій області головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

17 лютого на Прикарпатті було підтверджено 646 нових випадків коронавірусу, а 18 лютого - вже 799. Ситуацію там оцінюють як критичну й запроваджують суворі карантинні обмеження.

"Завантаженість деяких відведених для лікування COVID-19 медзакладів майже стовідсоткова, інших -- понад дві третини. Зростає кількість пацієнтів у реанімаціях, нагальна потреба в додатковому киснезабезпеченні", - заявив Віктор Ляшко.

Через це в області планують відкрити мобільний шпиталь.

"В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19", - повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, це також є одним із рішень, які напередодні ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

"За останню добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо. В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під "ковідних" пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах - 100%", - повідомив Радуцький.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який також взяв участь у нараді онлайн, повідомив, що область закупила 115 кисневих концентраторів, і що ще 120 буде в мобільному госпіталі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядає мобільний шпиталь для Covid у США

"Частину коштів може надати обласний бюджет, а також скеруємо додаткове державне фінансування", заявив Максим Степанов.

За підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій вирішили, що в області мають створити додаткові 600 ліжко-місць для лікування хворих на коронавірус та розгорнути тимчасовий шпиталь на 250 місць на базі Богородчанської лікарні. А також визначити маршрути госпіталізації до лікарень сусідніх областей.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове прийняти до 100 хворих на коронавірус із Івано-Франківська.

З 22 лютого на Прикарпатті запроваджують обмеження для "червоного" рівня карантину - там заборонять масові, розважальні, релігійні заходи, не працюватимуть заклади громадського харчування.

Загалом за 17 лютого в Україні діагностували 6 237 нових випадків коронавірусу, а госпіталізували 2 222 хворих. Найбільше в Івано-Франківській та Вінницькій областях і Києві. За день до цього нових хворих було на третину менше - 4 286.

З 24 лютого уряд вирішив запровадити адаптивний карантин за оновленими параметрами захворюваності, який діятиме до 30 квітня.