Перший мобільний шпиталь для Covid. Ситуація на Франківщині критична
На Прикарпатті - "найважча ситуація серед регіонів країни". Так на терміновій нараді оцінив стан справ із поширенням коронавірусу в Івано-Франківскій області головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
17 лютого на Прикарпатті було підтверджено 646 нових випадків коронавірусу, а 18 лютого - вже 799. Ситуацію там оцінюють як критичну й запроваджують суворі карантинні обмеження.
"Завантаженість деяких відведених для лікування COVID-19 медзакладів майже стовідсоткова, інших -- понад дві третини. Зростає кількість пацієнтів у реанімаціях, нагальна потреба в додатковому киснезабезпеченні", - заявив Віктор Ляшко.
Через це в області планують відкрити мобільний шпиталь.
"В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19", - повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
За його словами, це також є одним із рішень, які напередодні ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.
"За останню добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо. В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під "ковідних" пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах - 100%", - повідомив Радуцький.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який також взяв участь у нараді онлайн, повідомив, що область закупила 115 кисневих концентраторів, і що ще 120 буде в мобільному госпіталі.
"Частину коштів може надати обласний бюджет, а також скеруємо додаткове державне фінансування", заявив Максим Степанов.
За підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій вирішили, що в області мають створити додаткові 600 ліжко-місць для лікування хворих на коронавірус та розгорнути тимчасовий шпиталь на 250 місць на базі Богородчанської лікарні. А також визначити маршрути госпіталізації до лікарень сусідніх областей.
Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове прийняти до 100 хворих на коронавірус із Івано-Франківська.
З 22 лютого на Прикарпатті запроваджують обмеження для "червоного" рівня карантину - там заборонять масові, розважальні, релігійні заходи, не працюватимуть заклади громадського харчування.
Загалом за 17 лютого в Україні діагностували 6 237 нових випадків коронавірусу, а госпіталізували 2 222 хворих. Найбільше в Івано-Франківській та Вінницькій областях і Києві. За день до цього нових хворих було на третину менше - 4 286.
З 24 лютого уряд вирішив запровадити адаптивний карантин за оновленими параметрами захворюваності, який діятиме до 30 квітня.