Білоруських журналісток ув'язнили на 2 роки в колонію. Чим вони відомі

Автор фото, TUT.by

Суд у Мінську засудив журналісток польського телеканалу "Белсат" Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову до двох років колонії загального режиму. Усе через репортаж з акції протесту, яку вони наживо висвітлювали 15 листопада.

Саме такий термін ув'язнення для журналісток просила сторона обвинувачення. Самі ж вони наполягали, що просто виконували свою роботу.

Суд дійшов висновку, що звинувачення є обґрунтованими, і Андрєєва та Чульцова є винними у закликах до масових безладів.

Чоловік Катерини Андрєєвої (її справжнє прізвище Бахвалова) Ігор Киляш розповідав BBC, що справи за статтею про участь у масових безладах у Білорусі поставлені на конвеєр і розглядаються дуже швидко.

Так і сталося: справу журналісток "Белсата" суд розглянув за три засідання, які пройшли упродовж 10 днів. На написання вироку в судді пішов 1 день.

Андрєєву і Чульцову звинувачували в тому, що 15 листопада 2020 року вони вели стрім з квартири на "Площі змін" - так у Мінську називають подвір'я серед багатоповерхівок на Сморгівському тракті. На вулиці в той час відбувались акції пам'яті Романа Бондаренка, вбитого 12 листопада.

У квартиру, звідки жінки вели репортаж, увірвався ОМОН і затримав їх. Спершу вони отримали по 7 діб адміністративного арешту, але на свободу так і не вийшли, оскільки на них чекала кримінальна справа за звинуваченнями в організації масових безладів. Вони лишилися за ґратами.

Суд розпочався 9 лютого - із зачитування висновку обвинувачення. З нього слідувало, що репортаж, який демонстрував у своєму ефірі "Белсат", закликав глядачів приєднуватися до протестувальників "шляхом озвучування інформації".

Через них в районі "Площі змін" нібито був паралізований рух транспорту - збитки оцінили в 11 тисяч білоруських рублів (це близько 120 тисяч гривень).

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Журналістки висвітлювали акцію пам'яті загиблого протестувальника

Під час допиту Чульцова взагалі відмовилася давати свідчення. До цього вона називала себе невинуватою. Андрєєва сказала, що її переслідують за її професійну діяльність. За її словами, нікого закликати до участі в акції вона фізично не могла, оскільки в той день у Мінську блокували інтернет, і переглянути стрім, фактично, ніхто не міг.

Усього сторона обвинувачення виділила 12 фрагментів прямого ефіру, які сприйняла як заклики до безладів. Серед них, приміром, слова Андрєєвої: "Закликаємо поводитися обережніше".

Під час засідань державний обвинувачувач Аліна Кас'янчик заявила, що журналістки діяли "групою осіб за попередньою змовою".

Адвокати журналісток вимагали виправдати їхніх підзахисних. Адвокат Чульцової Олександр Хаєцький говорив, що слідство не змогло довести взагалі нічого з того, в чому звинувачують журналістку.

Адвокат Андрєєвої Сергій Зікарицький своєю чергою сказав, що обидві журналістки виконували свої професійні обов'язки, самі проїзд транспорту не перекривали і складу злочину в їхніх діях немає.

Зранку 18 лютого суддя Наталя Бугук оголосила про своє рішення - Андрєєва і Чульцова визнані винними і отримають 2 роки колонії.

Термін ув'язнення рахуватиметься з листопада, коли їх затримали.

Журналістки, відповідаючи на запитання про те, чи зрозумілий їм вирок суду, лише сказали: "За що?".