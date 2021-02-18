Понад 20 загиблих, мільйони лишилися без світла. Аномальна снігова буря у США

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Через дуже незвичні для півдня США погодні умови загинули понад 20 жителів штатів Техас, Луїзіана, Кентуккі, Північна Кароліна та Міссурі.

За даними американських метеорологів, до вечора середи снігова буря в Техасі почала заспокоюватися. Але попередження про надзвичайні погодні умови продовжують діяти щодо регіонів, де мешкає понад 100 мільйонів людей.

Очікується, що рекордні морози на півдні США будуть триматися ще упродовж кількох днів. Зараз снігом вкрито 71% усієї території країни.

"Я перебуваю в Х'юстоні, Техас. Холод просто смертельний, я мерзну, - написав у твіттері один із місцевих жителів Кріс Прінс. - Електрики немає, немає опалення, немає води. А в мене маленькі діти. Як таке може відбуватися?"

Ще один користувач Джош Маргерман написав, що його друг у Техасі був змушений "палити меблі в каміні", аби зігрітися.

Один із керівників компанії, яка керує енергетичними мережами Техасу, заявив, що відключення електрики в штаті, вірогідно, триватимуть ще день. За словами Дана Вудфіна, віялові відключення електроенергії - це найкращий із можливих варантів.

"Судячи з наших прогнозів, доступних потужностей нам не вистачить. Тому не можна очікувати, що всіх знову підключать уже сьогодні або до ранкового піку споживання завтра", - каже Вудман.

Вчені вважають, що зростання кількості дуже незвичних природних катаклізмів, зокрема штормів, повеней та засух, пов'язане із наслідками глобального потепління.

Що вбиває людей?

Багато американців, які загинули під час нинішньої сніжної бурі, померли внаслідок нещасних випадків, пов'язаних зі стихійним лихом. Зокрема причиною смерті людей ставали автомобільні аварії та отруєння викидами обігрівачів, які люди використовували у приміщенні, щоб зігрітися.

Один із районів Техасу повідомив про понад 300 випадків отруєння викидами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біля магазинів - великі черги. До морозів у цьому штаті не звикли

Тим часом у Північній Кароліні снігова буря викликала торнадо, від якого загинули троє людей, а ще 10 отримали травми.

Через негоду на кілька днів закрили центри вакцинації проти коронавірусу, в кількох штатах зірвалися поставки препаратів для імунізації. Через відключення електрики в деяких медичних центрах припинили працювати холодильники, тому лікарям довелося робити щеплення якомога швидше, поки вакцини не зіпсувалися.

Наскільки холодно в Техасі

У Техасі наразі найхолодніша погода за понад 30 років. У неділю в деяких районах штату фіксували температуру до -18 градусів.

Президент США Джо Байдена оголосив у Техасі надзвичайну ситуацію. Близько двох мільйонів жителів штату досі лишаються без електрики.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Чимало жителів Техасу перебралися до готелів, де є електрика

Губернатор Техасу Грег Ебботт заборонив експорт природного газу до 21 лютого і назвав ситуацію з відключеннями неприпустимою. Він закликав розслідувати дії техаської компанії, яка відповідає за місцеві енергомережі, щоб з'ясувати "причини всіх помилок", які призвели до такого результату.

Ебботт заявив, що компанію треба реформувати, а її керівники мають піти у відставку.

"Це повний провал, - сказав губернатор журналістам ABC. - Вони показали, що покластися на них не можна".

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Жителі Техасу, як правило, не встановлюють теплоізоляцію на випадок холодної погоди. В результаті після відключення опалення температура в будинках швидко впала до мінусових значень.

У багатьох випадках водопровідні труби замерзали.

Чак Харрісон, житель техаського міста Форт-Уерт, у вівторок розповів журналістам BBC, що в його будинку електрики немає вже понад 30 годин. За його словами, йому та його близьким довелося спати біля каміна, "загорнувшись у ковдри та подушки".

Чоловік каже, що намагався забронювати номери в готелях, але там або не було вільних місць, або електрики.

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