Апарат Perseverance уже надсилає перші фото після успішного приземлення на Марсі

Автор фото, NASA

Марсохід NASA Perseverance ("Наполегливість") успішно приземлився на поверхню Червоної планети і вже почав надсилати перші фото.

Поки що це лише чорно-білі знімки в невисокій якості, зроблені інженерними камерами.

Згодом на Землю надійдуть зображення в набагато більш високій якості, однак вчених найбільше цікавлять результати досліджень, які Perseverance буде проводити в пошуках слідів біологічного життя на Марсі.

Встановлено, що 3-4 мільярди років тому на Марсі ще була вода, яка могла забезпечувати існування живих мікроорганізмів.

Зокрема модуль буде бурити поверхню Марсу в районі кратера Езеро, біля якого він приземлився.

Perseverance також буде запускати над Марсом перший в історії крихітний гелікоптер Ingenuity вагою менше двох кілограмів.

Посадка на Марс вважається одним із найскладніших завдань у космонавтиці, оскільки в цієї планети є атмосфера. Минулі місії дуже часто завершувалися невдачею.

Але цього разу за "7 хвилинами жаху", упродовж яких апарат спускався на поверхню планети, послідувала успішна посадка.

Передані з борту марсохода дані про успішне приземлення в центрі управління польотом зустрічали бурхливими аплодисментами.

"Можу вас порадувати, що апарат, як мені здається, перебуває в чудовому стані", - сказав заступник керівника проєкту Метт Воллес.

"Ми опинилися на хорошій рівній точці, модуль нахилений тільки на 1,2 градуса, - розповідає керівник групи посадки Ален Чен. - Тому нам вдалося вдало найти місце для парковки, і тепер марсохід у безпеці".

"Я в безпеці на Марсі. Наполегливість приведе вас куди завгодно", - йдеться в повідомленні марсоходу на його окремій сторінці у Twitter.

Perseverance також послугує скаутом для майбутніх марсоходів - досвід успішної посадки спростить завдання для наступних місій.