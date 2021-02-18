Динамо з Брюгге відіграло нічию на екстремальному морозі у Лізі Європи

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Минулими вихідними відновилась і першість України з футболу

Київські динамівці на домашньому стадіоні зіграли унічию 1:1 з бельгійським "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Гра відбувалась без великої кількості гольових моментів. На 62-й хвилині рахунок відкрив Буяльський, проте "Брюгге" швидко відігралось - на 68-й забив Мехеле.

Старт нового весняного євросезону у Києві відбувся на екстремальному морозі понад 10 градусів за Цельсієм.

Матч спеціально перенесли з 22 на 17 годину, щоб мороз був не таким сильним. Згідно з прогнозом, ввечері у Києві має бути 15-17 градусів морозу.

Напередодні матчу у Києві влада дозволила глядачам відвідувати цю гру попри карантинні обмеження.

Бельгійська команда приїхала до Києва в ослабленому складі й кілька провідних футболістів та навіть тренер перебувають на самоізоляції через коронавірус.

Матч-відповідь, який вирішить долю команд, відбудеться у Бельгії 25 лютого.