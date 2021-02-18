До України йде лютий мороз до -26

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Найближчими днями в Україні будуть сильні морози до -20-26 градусів вночі. А потім прийде відлига. Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко.

"Завершальний прорив лютого холоду в Україну перед плаванням по калюжах та тротуарних річках", - так описала пані Діденко прогноз.

Найближчої ночі у західних областях (окрім Волині та Рівненщини), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України вночі буде -14-20 градусів.

У південній частині України та на Закарпатті -9-15 градусів.

Вдень у 19 лютого температура коливатиметься в межах -7-12 градусів, а на Заході та Півдні країни -1-7 градусів.

19-го опади в Україні малоймовірні, лише вночі у Приазов'ї буде сніг з хуртовинами, сильний вітер.

У Києві переважатиме суха погода. Вночі у столиці буде 18-22 морозу, а на околицях ще нижче. Вдень 19-го лютого у Києві передбачається близько -10 градусів.

А далі синоптики прогнозують відлигу та потепління до "плюсів".

У суботу, 20 лютого, у деяких регіонах почнеться плюсова температура. Від 3 морозу до 3 тепла прогнозують на півночі країни, на заході і півдні від нуля до 5 тепла вдень, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в суботу лише невеликий сніг. Температура вночі 12-14 морозу, вдень від нуля до двох градусів морозу.