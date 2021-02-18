У Рівному зникла стоматолог, яку підозрюють у побитті дітей

Автор фото, unian Підпис до фото, Фото ілюстративне

Поліція не знайшла лікарку, яку підозрюють у побитті дітей. Їй хотіли вручити підозру.

Минулого тижня з'явилося відео зі стоматологічного кабінету, на якому видно, як медик під час лікування б'є та душить маленьких дітей.

Почалося розслідування.

Рівненська прокуратура оголосила лікарці про підозру "за фактом завдання умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам".

За даними слідства, лікарка вчинила насильство щодо дітей, "завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання".

Наразі є троє потерпілих у справі. Події сталися влітку 2020 року.

Крім того, поліція підозрює лікарку у ще одному побитті дитини у лютому 2021 року. Після такого лікування у дитини залишився забій на шиї і синці на плечах.

Але поліція не знає, де зараз перебуває лікарка.

Її немає ані вдома, ані на роботі.

Повідомлення про підозру отримав її батько.

У прокуратурі нагадують, що за конституцією, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведуть.