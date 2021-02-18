Через сніг фельдшер 2 км ніс пацієнта на спині

Автор фото, Facebook Рівненського центру екстреної допомоги

На Рівненщині фельдшер швидкої допомоги два кілометри ніс на спині пацієнта. Машина не могла під'їхати ближче через сильні замети.

Про це розповіли у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Швидку викликали до 47-річного чоловіка у село Воронів. У нього почалися судоми на фоні ДЦП. Сталося це у середу, 17 лютого.

На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту.

Однак через снігові замети, швидка не могла проїхати до будинку хворого.

Фельдшер швидкої допомоги Степан Вознюк взяв з собою ліки та пішов до пацієнта пішки.

Після огляду лікар вирішив, що чоловіка треба везти до лікарні.

Через те, що карета швидкої була далеко, Степан Вознюк взяв пацієнта на спину та рушив 2 км до автомобіля.

Він доніс його до машини, а далі хворого завезли у лікарню.

Зараз чоловік перебуває у Гощанській центральній районній лікарні.