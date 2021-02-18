Як Міноборони і Укрпошта посварились через 23 лютого і марки

Автор фото, ukrposhta.ua

23 лютого Укрпошта хотіла презентувати нові поштові марки, присвячені війську, але почався скандал.

Презентацію перенесли. Розповідаємо, що сталося.

Перегорнули сторінку

23 лютого є днем армії Росії. Тривалий час це свято відзначали і в Україні. Після початку військового конфлікту на Сході цю дату перестали святкувати, а днем захисника Вітчизни обрали 14 жовтня, день козацтва.

В Укрпошті кажуть, що планували 23 лютого ввести в обіг марки "Збройні сили України. Сухопутні війська".

І обрали цю дату як інфопривід для привернення уваги до марок, і ознаку того, що "ця сторінка історії давно в минулому і нам у сучасній Україні є, що протиставити агресору".

Міноборони проти

Але Міноборони висловило рішучий протест проти такої дати.

Там нагадали, що "23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії".

Тому, кажуть у військовому відомстві, ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України.

Дату презентації з ними не погоджували.

Укрпошту попросили перенести цю подію на 14 березня, коли святкують день українського добровольця.

Тролінг не вийшов

Спочатку після критики Міноборони директор Укрпошти Ігор Смелянський ідею презентації 23 лютого все ж відстоював.

Він заявив, що це зробили спеціально, щоб потролити росіян, які, на його думку, показали б українську марку.

Також він оголосив у себе у Facebook голосування за дату презентації марок.

Але пізніше в Укрпошті все ж змінили рішення.

Там запевнили, що жодним чином не хотіли вшанувати день радянської армії, а навпаки відсвяткувати день української.

У компанії зрозуміли, що ідею з 23 лютого в Україні сприйняли неоднозначно, тому погодилися на перенесення.

Марки "Збройні Сили України. Сухопутні війська" презентують 14 березня.

За час війни на Донбасі Укрпошта випустила понад 20 патріотичних художніх марок, серед яких "Слава Україні!", марки "Передова", "Вони вистояли! Не витримав бетон!".

Найближчими днями випустять марку "Орден Героїв Небесної Сотні".