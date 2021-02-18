Петро Порошенко купив канал "Прямий". Каже, що захищає від Зеленського

Автор фото, unian

Екс-президент України Петро Порошенко повідомив, що придбав телеканал "Прямий". Каже, що таким чином захистив від дій влади та Володимира Зеленського.

Про це він заявив в ефірі "Прямого".

Раніше Офіс президента анонсував на 19 лютого засідання РНБО, на якому мали ухвалити низку рішень щодо захисту національних інтересів України.

За словами Порошенка, до нього звернувся власник телеканалу ексдепутат парламенту від Партії регіонів Володимир Макеєнко з проханням захистити канал.

Близько 18 години 18 лютого вони підписали угоду і Порошенко заплатив "великі гроші, мільйони і мільйони" за цей канал і покриття каналів. Вже сьогодні кінцевим власником каналу став пан Порошенко.

При цьому Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського і жартома запропонував йому запроваджувати завтра на РНБО санкції "проти терориста Порошенка".

Він порадив подивитись, чим "закінчив Янукович, який намагався закрити 5-й канал".

Петро Порошенко пообіцяв захищати свободу слова і свободу гостей каналу пообіцяв, що не буде втручатися у редакційну політику.

Політтехнолог Віктор Уколов, який співпрацює з фракцією ЄС, написав, що раніше для захисту телеканалу від тиску влади "Петро Порошенко мав бути далеко", "але настав час, коли для того, щоб захистити Прямий Порошенко має бути поруч".

Телеканал "Прямий" раніше пов'язували з Петром Порошенком, але він не був власником цього каналу. Ним формально володів колишній депутат Ради Володимир Макеєнко.

2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також його телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne".

Після цього канали припинили роботу.

Серед причин закриття канналів, які наводили представники влади, називали непрозоре фінансування цих каналів і їхню редакійну політику.