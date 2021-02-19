Вийшла в поле з металошукачем і знайшла тисячолітній скарб. Як це буває

Автор фото, MNH Підпис до фото, Серед знахідок - золотий браслет на плече. Зазвичай такі прикраси робили зі срібла

На острові Мен знайшли колекцію ювелірних прикрас зі срібла та золота, яким понад 1 тисячу років.

Кеф Джайлз, офіцер поліції у відставці, виявила її, коли прогулювалася з металошукачем по фермерському полю на півночі острова.

Серед знахідок - золотий браслет і, як повідомляють, величезна брошка зі срібла, датована 950 роком нашої ери.

Приблизно в той час на острові, який є коронним володінням Великої Британії, але не входить до складу ані Британії, ані ЄС, відносять появу Тінвальда - одного з найстаріших безперервно працюючих парламентів у світі.

Кейт знайшла скарб іще у грудні, однак громадськості його показали лише зараз, під час коронерських слухань. Їх проводять для того, аби юридично закріпити за знахідкою статус "скарбу".

Про будь-які археологічні артефакти, знайдені на острові, потрібно обов'язково повідомляти в управління Національного надбання острова упродовж двох тижнів.

Якщо за ними офіційно закріплюється статус скарбу, то вони переходять у власність корони, а тому, хто їх знайшов, виплачується премія.

В яку саме суму оцінять колекцію, поки що невідомо, але аналогічні предмети цього періоду були оцінені приблизно в 1 500 фунтів кожен. У 2011 році в графстві Ланкашир інший скарб вікінгів, ще більший, оцінили в 110 тисяч фунтів.

Автор фото, MNH Підпис до фото, Знайдені прикраси виставлять у музеї острова Мен

Куратор відділу археології в управлінні Національного надбання Елісон Фокс зауважила, що золотий браслет на плече є особливо рідкісною знахідкою, оскільки їх переважно робили зі срібла.

"І браслет на плече, і брошка, і нарукавна пов'язка - все це прикраси, що свідчать про високий статус їхнього власника, який накопичив солідний статок", - розповіла вона.

Кеф Джайлз, своєю чергою, каже, що одразу зрозуміла, що виявлені нею прикраси - це рідкісна знахідка.

"Я дуже рада, що ці речі не лише важливі як історичні свідчення, але й дуже красиві".

Автор фото, MNH Підпис до фото, Кеф Джайлз і Елісон Фокс

Щоправда, як вважає Елісон Фокс, той факт, що їх знайшли разом, закопаними в землю, каже про те, що їхній власник хоча й був достатньо заможним, але, ймовірно, мав причини непокоїтися за своє життя.

Якими були ці причини і чому ані він, ані його нащадки так і не прийшли за скарбом, вірогідно, назавжди залишиться загадкою.