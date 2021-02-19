Фельдшер 2 км тягнув хворого на плечах через сніг. Розповідь медика

Олексій Бухало

для BBC News Україна

Автор фото, Олексій Бухало

Фельдшер на Рівненщині пробирався через снігові перемети два кілометри, аби дістатися до хворого. Потім, щоб госпіталізувати, тягнув його на плечах до автівки швидкої. Йому допомогли сусідки пацієнта, але не рятувальники та місцеві чоловіки.

ВВС News Україна поспілкувалась зі Степаном Вознюком. Він розповів про те, в яких умовах доводиться працювати у нинішню сніжну зиму.

"Туди навіть коні не їздять"

16 лютого фельдшер екстреної медичної допомоги у селі Тучин Степан Вознюк отримав на робочий планшет інформацію про екстрений виклик, що попередньо надійшов на лінію 103. Повідомлялося про хворого з судомами, пригадує медик.

Разом із водієм він поїхав за вказаною адресою у селі Воронів на Рівненщині. Проте виявилося, що дороги, де проживав хворий, повністю замело.

"Туди навіть коні не їздять", - переконували люди.

Вознюк зателефонував на номер, звідки прийшов виклик. Сусідка Алла Вертелецька розповіла, що хворий - людина з інвалідністю з дитинства І групи, має ДЦП. У нього почалися судоми. Лікар порадив, щоб йому поміряли температуру, тиск. І став думати, як дістатися до будинку хворого. Він зателефонував у службу порятунку.

Автор фото, Олексій Бухало Підпис до фото, Ніч, сніг, фельдшер готується нести хвого

Рятувальники з місцевої пожежної команди, що приїхали до лікаря, оцінили ситуацію і відповіли, що зі своєю технікою нічим допомогти не зможуть.

Фельдшер телефонував сільському старості. Він також звернувся до чоловіків, які стояли на сільській вулиці, щоб допомогли з кіньми або трактором, однак вони відмовилися та послались на великі перемети.

Згодом прибігла сусідка хворого Оксана Веремчук. Вона почула, що ніхто не може допомогти лікарю і сказала, що піде готувати своїх коней. Уже тоді лікар передбачав, що хворий потребуватиме госпіталізації.

Алла Вертелецька телефоном повідомила, що у хворого піднялася температура до 40 градусів і він задихається. Фельдшер пояснив, які потрібно дати препарати та що робити, а сам із валізою, носилками та іншими необхідними засобами почав пробиратися через сніг до хворого.

Алла через поле прибігла назустріч. Степан Вознюк згадує, що провалювався у переметах, які були подекуди більше метра.

Автор фото, Олексій Бухало

Коли дістався до хворого, то зробив йому ін'єкції, з тяжкого перевів у стан середньої важкості. Медик також виявив у пацієнта запалення легень з лівого боку. Хворого потрібно було госпіталізувати, але автівка була далеко.

Прийшла Оксана Вертелецька, яка вигнала коней, але не змогла дістатися під хату. Медик разом із жінками вирішили тягнути хворого до воза. На носилках та власній спині, через височенні кучугури снігу, терплячи неадекватність хворого, що має ДЦП, фельдшер з жінками дістався до воза.

Потім вони довшою дорогою пробиралися через сніг. Коні часто застрягали, але фельдшер з хворим і жінками врешті-решт дісталися до автівки швидкої. Пацієнта завезли до Гощанської районної лікарні.

"Стьопа, йди в медицину, це тобі личить!"

Степан Вознюк - депутат двох скликань Гощанської районної ради, а тепер селищної. Каже, ініціюватиме подяку для жінок, які допомогли, від імені ради. Переконує, що без їхньої допомоги йому б не вдалося врятувати хворого.

Автор фото, Олексій Бухало Підпис до фото, Перед транспортуванням хворого представники ДСНС оцінювали прохідність дороги. Не змогли допомогти

А про себе розповідає, що давно полюбив свою професію. Ще у школі був учасником санітарної дружини, займав призові місця на олімпіадах. Тому коли закінчив з відзнакою вісім класів, йому місцевий фельдшер порадив: "Стьопа, йди в медицину, це тобі личить!".

Свого часу Вознюк служив у медичній частині космодрому "Байконур".

Автор фото, Олексій Бухало

Після військової служби він уже 31 рік працює фельдшером швидкої допомоги, має вищу кваліфікаційну категорію.