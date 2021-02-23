Суд дав Стерненку 7 років тюрми. За що

Автор фото, УНІАН

Одеського активіста та блогера Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі.

Вирок суддя завершував зачитувати під вигуки "Ганьба!".

За словами самого Стерненка з посиланням на матеріали справи, прокурори вимагали для нього вісім років.

У подальшому сторона захисту подаватиме апеляцію.

Наразі ж Стерненка затримали в залі суду й повезли до СІЗО. Вивозити його довелося через запасний виїзд, оскільки основний заблокували його прихильники.

Як повідомляє кореспондент BBC з місця подій, активісти планують поїхати до Києва, щоб влаштувати акцію під Офісом президента. Вона запланована на 20 годину.

Автор фото, AFP

Вирок Стерненку стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.

За кілька днів до того, як Щербич мав отримати мандат депутата однієї з райрад Одеської області, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били і вимагали відмовитися від депутатства.

За версією слідства, одним з чоловіків у масках, які напали на Щербича, був Сергій Стерненко.

Сам Стерненко відкидає свою причетність до викрадення, а справу називає сфабрикованою.

Перед початком судового засідання під будівлю суду почали сходитися десятки людей, аби підтримати Стерненка. Серед них була, зокрема, Уляна Супрун.

Автор фото, Уляна Супрун / Facebook

Сам Стерненко перед початком засідання звернувся до публіки з заявою.

"Гадки не маю, чи вийду я до вас після оголошення вироку. Хочу подякувати (усім, хто прийшов під суд - Ред.). Це дуже надихає боротися далі, не здаватися і не ламатися. Яке б рішення не було, я переконаний, що ми не програємо".

Стерненко також висловив переконання, що за рішенням проти нього нібито стоять генпрокурорка Ірина Венедіктова, заступник голови Офісу президента Олег Татаров та мер Одеси Геннадій Труханов.

"Якщо сьогодні рішення буде незаконне, то для цих людей це стане початком їхнього кінця. Сьогодні вас тут є вже більше сотні. Вони не розуміють, що якщо топтатимуть права людини та займатмуться політичними переслідуваннями, то замість сотень вийдуть тисячі, десятки, а якщо треба, то й сотні тисяч".

Автор фото, Анна Гринів

Автор фото, Анна Гринів

Автор фото, Анна Гринів

Після оголошення судового вироку під будівлею суду прихильники Стерненка почали скандувати "Свободу Стерненку!" і кидати димові шашки.

Автор фото, Bohodar Kovaliv

Автор фото, Анна Гринів

Стерненко і Портнов

Сергій Стерненко звинувачує у причетності до справ проти себе представників юриста Андрія Портнова - заступника голови Адміністрації президента Януковича, який повернувся в Україну після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського.

"Офіційно їх (Адвокатів Портнова - Ред.) немає у процесах проти мене (крім справи щодо моєї оборони), і законно вони щось робити в них аж ніяк не можуть. Тобто цей непокараний служник Януковича та агент РФ або бреше та надуває щоки, або публічно зізнається у незаконності процесів проти мене", - написав Стерненко у Facebook 19 лютого.

Андрій Портнов справді часто пише про Сергія Стерненка у своєму Telegram і називає того "одеським вбивцею, якого покриває влада".

Автор фото, УНАН Підпис до фото, Андрій Портнов (ліворуч) був членом правлячої команди Януковича. На фото поруч з ним - тодішні секретар РНБО Андрій Клюєв і міністр юстиції Олена Лукаш, 21 січня 2014 року

Вирок Стерненку нещодавно він анонсував як "перший з трьох майбутніх вироків..., якому наші адвокати присвятили вже кілька років".

Він також пообіцяв займатися справами проти Стерненка, зокрема під час можливого оскарження тим своїх вердиктів.

Яка офіційна роль самого Андрія Портнова при цьому, він не уточнює.

Водночас багато хто називає справи проти Стерненка політичними.

Справи проти Стерненка

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Стерненко - учасник багатьох сутичок з одеською владою, зокрема, через забудови. У 2018 році він пережив три напади на себе.

Сергію Стерненку 25 років, він юрист за освітою.

У 18 років став одним з лідерів одеського Євромайдану і місцевого "Правого сектору", активний учасник подій 2014 року в Одесі.

Проти Сергія Стерненка відкрито ще кілька справ - зокрема, окрім "викрадення Щербича", його звинувачують у перевищенні меж самооброни, яке завершилося смертю людини.

У травні 2018 року на Стерненка стався напад (вже третій) біля його дому в Одесі - він зміг відбитися й нанести ножові поранення одному з нападників Івану Кузнєцову, від яких той помер.

Сергій Стерненко наполягає, що рятував власне життя й не хотів нікого вбивати, а лише затримати тих, хто напав на нього.

Водночас він каже, що з розслідуванням нападів на нього нічого не відбувається.

"Венедіктова віддала справи, в яких є докази причетності поліціянтів до замахів на мене, на розслідування у Нацполіцію. Тим, хто причетний до цих злочинів", - написав нещодавно Сергій Стерненко.

"А щойно я дізнався, що моєму нападнику по третьому нападу Олександру Ісайкулу знову не змогли обрати запобіжний захід через те, що в суд не прийшов прокурор", - додав він.

Самого Стерненка суд по цій справі влітку 2020 року відправив під домашній арешт, але на початку 2021 року цей запобіжний захід скасували, а його віддали на поруки депутату від "Голосу" Роману Лозинському.