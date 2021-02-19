Huawei на тлі збитків займеться свинарством

Джастін Харпер

Кореспондент BBC News з питань бізнесу

Автор фото, Getty Images

Huawei займеться технологіями для свиноферм, щоб компенсувати втрати від американських санкцій.

Через обмеження, запроваджені США, продажі смартфонів Huawei впали на 42% в останньому кварталі 2020 року.

Китайському телекомунікаційному гіганту заборонили доступ до важливих компонентів після того, як адміністрація Трампа заявила, що Huawei несе загрозу національній безпеці США.

Дональд Трамп заявив що Huawei може передавати дані користувачів уряду Китаю.

Huawei неодноразово заперечувала ці заяви.

Компанії також заборонили впроваджувати свої 5G-розробки в низці інших країн, зокрема у Великій Британії.

В результаті найбільший у світі виробник телекомунікаційного обладнання обмежився виробництвом моделей 4G.

Звіти Huawei свідчать, що цього року компанія скоротить виробництво смартфонів до 60%, хоча офіційно цю цифру не підтвердила.

"Справа не в проблемах з якістю або досвідом використання продуктів Huawei. Ми не в однакових ринкових умовах, оскільки Huawei опинилась у ситуації геополітичної напруженості", - сказав BBC представник компанії.

Тому Huawei шукає інші джерела прибутку для своїх технологій.

Свинарство

У Китаї найбільша у світі свинарська промисловість - в країні вирощують половину свиней світу.

Технології штучного інтелекту від Huawei допомагають модернізувати свиноферми, виявляти захворювання свиней, відстежувати їхню вагу і стан, аналізувати дані та ухвалювати необхідні рішення.

Над подібними технологіями для свиноферм працюють й інші китайські компанії - NetEase, Alibaba і JD.com.

Разом з технологіями штучного інтелекту для свинарів Huawei також розробляє подібну систему для вугледобувної промисловості.

Huawei також планує зайнятись хмарними обчисленнями, розумними авто та пристроями для тіла людина.