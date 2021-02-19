Жителька Прилук віддала майже мільйон гривень, щоб зняти порчу

Автор фото, Нацполіція

Поліція затримали двох зловмисниць, які переконали жительку Прилук віддати їм майже мільйон гривень. Вона повірила, що ті "знімуть порчу" з її родини.

Інцидент стався 18 лютого. За словами 67-річної жінки, до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували свою допомогу. Сказали, що "побачили" на ній порчу, від якої нібито потерпає уся її родина.

"Оскільки в потерпілої якраз захворіли члени сім'ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики", - розповідають в Нацполіції.

Зрештою вона віддала зловмисницям 30 тисяч доларів, 1 500 євро і 20 тисяч гривень.

Що вона накоїла, жінка усвідомила лише коли незнайомки забрали гроші і пішли. Тоді вона й звернулася до правоохоронців.

Автор фото, Нацполіція

Шахрайки спершу втекли до Києва, а потім винайняли таксі й рушили в напрямку Дніпра. Там їх наздогнала і затримала група поліцейських із Прилук.

З'ясувалося, що затримані - це дві мешканки Донеччини: 1967 і 1989 років народження.

У них вилучили усі поцуплені гроші. Поліція перевіряє їх і на можливу причетність до інших подібних злочинів.

Обом затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.