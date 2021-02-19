Жителька Прилук віддала майже мільйон гривень, щоб зняти порчу

Жителька Прилук віддала майже 1 млн грн, щоб зняти порчу

Автор фото, Нацполіція

Поліція затримали двох зловмисниць, які переконали жительку Прилук віддати їм майже мільйон гривень. Вона повірила, що ті "знімуть порчу" з її родини.

Інцидент стався 18 лютого. За словами 67-річної жінки, до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували свою допомогу. Сказали, що "побачили" на ній порчу, від якої нібито потерпає уся її родина.

"Оскільки в потерпілої якраз захворіли члени сім'ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики", - розповідають в Нацполіції.

Зрештою вона віддала зловмисницям 30 тисяч доларів, 1 500 євро і 20 тисяч гривень.

Що вона накоїла, жінка усвідомила лише коли незнайомки забрали гроші і пішли. Тоді вона й звернулася до правоохоронців.

Автор фото, Нацполіція

Шахрайки спершу втекли до Києва, а потім винайняли таксі й рушили в напрямку Дніпра. Там їх наздогнала і затримала група поліцейських із Прилук.

З'ясувалося, що затримані - це дві мешканки Донеччини: 1967 і 1989 років народження.

У них вилучили усі поцуплені гроші. Поліція перевіряє їх і на можливу причетність до інших подібних злочинів.

Обом затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

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