Жителька Прилук віддала майже мільйон гривень, щоб зняти порчу
Поліція затримали двох зловмисниць, які переконали жительку Прилук віддати їм майже мільйон гривень. Вона повірила, що ті "знімуть порчу" з її родини.
Інцидент стався 18 лютого. За словами 67-річної жінки, до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували свою допомогу. Сказали, що "побачили" на ній порчу, від якої нібито потерпає уся її родина.
"Оскільки в потерпілої якраз захворіли члени сім'ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики", - розповідають в Нацполіції.
Зрештою вона віддала зловмисницям 30 тисяч доларів, 1 500 євро і 20 тисяч гривень.
Що вона накоїла, жінка усвідомила лише коли незнайомки забрали гроші і пішли. Тоді вона й звернулася до правоохоронців.
Шахрайки спершу втекли до Києва, а потім винайняли таксі й рушили в напрямку Дніпра. Там їх наздогнала і затримала група поліцейських із Прилук.
З'ясувалося, що затримані - це дві мешканки Донеччини: 1967 і 1989 років народження.
У них вилучили усі поцуплені гроші. Поліція перевіряє їх і на можливу причетність до інших подібних злочинів.
Обом затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.