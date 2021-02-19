Аварія в Єгипті з українськими туристами. Який їхній стан

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У Єгипті на трасі Шарм ель-Шейх - Каїр автобус із туристами потрапив у ДТП, серед постраждалих є троє громадян України, їх госпіталізували.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"На трасі Шарм ель-Шейх — Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані", - написав він у Twitter.

Українські консули в Єгипті надають українцям допомогу та з'ясовують усі обставини аварії, додав Олег Ніколенко додав.

ВВС News Україна звернулась до пана Ніколенка з проханням уточнити стан здоров'я українців та чи є серед них діти.

Наразі українські дипломати уточнюють цю інформацію та решту подробиць і зможуть повідомити про це за кілька годин, відповів Олег Ніколенко.

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ЗМІ повідомляли, що всього в автобусі перебувало 60 пасажирів. Однак офіційного підтвердження цієї інформації нема.

Раніше у лютому неприємності спіткали українських туристів, які відпочивали на Зензібарі. Близько 180 українців три доби не могли вилетіти з Занзібару (Танзанія) через затримку рейсу.

16 лютого вони щасливо повернулися додому.