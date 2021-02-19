РНБО заявила про санкції щодо Віктора Медведчука та Оксани Марченко

Автор фото, UNIAN

Рада національної безпеки у п'ятницю підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Йдеться про громадян України Віктора Медведчука (одного з лідерів ОПЗЖ) та його дружину Оксану Марченко, а також Наталію Лавренюк.

ВВС Україна звернулася за коментарем до Віктора Медведчука щодо рішення РНБО.

Також до санкційного списку потрапили громадяни Росії Костянтин Вацковський, Віталій Томченко, Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов.

Пан Данілов уточнив, що санкції проти Медведчука і Марченко накладені за статею "фінансування тероризму".

"СБУ веде кримінальне провадження за статтею 258 ч. 5 - це фінансування тероризму", - додав секретар РНБО.

Водночас він відмовився повідомити подробиці.

Деталі рішення будуть викладені в тексті указу Володимира Зеленського про введення цих санкці, який поки що не опублікований на сайті президента.

За українським законодавством, санкції можуть запровадити проти іноземної держави, іноземної фізичної або юридичної особи, осіб без громадянства, "а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Санкції ввели на три роки. "Накладаються на усе майно, яке є у пана Медведчука", - зазначив секретар РНБО.

Санкції також застосовані щодо п'яти літаків, на яких були перельоти за маршрутом Київ - Москва.

"Літаки, на які накладені санкції, здійснювали свої польоти всупереч нормативно-правовим актам України", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Під санкції попали і компанії, що їх обслуговували.

Уряд повністю припинив пряме авіаційне сполучення між Україною та Російською Федерацією з листопада 2015 року.

Повернути нафтопровід

Також РНБО доручила повернути у державну власність нафтопровід Самара - Західний напрямок. Територією України проходить 1 433 км нафтопроводу.

Ним користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, при цьому ніякої приватизації не проходило, вважають в РНБО.

За інформацією ЗМІ, власників бізнесу пов'язують з Віктором Медведчуком.

Автор фото, Офіс президента

У РНБО нагадали, що Рада ще у 2015 році доручала уряду вжити необхідних заходів для "збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів", що проходять Україною. Але цього не було зроблено.

"Унаслідок цього держвласність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Тому тепер РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася у приватних руках, зазначили в пресслужбі Офісу президента.

Також на засіданні РНБО узвалили низку рішень щодо Донбасу, але вони мають гриф "таємно", а тому не можуть бути розголошені.

Телеканали під санкціями

2 лютого Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції щодо народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а також його телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne". Після цього канали припинили роботу.

Серед причин закриття каналів, які наводили представники влади, називали непрозоре фінансування цих каналів і їхню редакійну політику.

Тараса Козака пов'язують з Віктором Медведчуком.

Ім'я Козака фігурувало також одразу в кількох гучних журналістських розслідуваннях, які приписували йому та іншим людям з оточення Медведчука сумнівну власність.

Йшлося, зокрема, про мережу заправок і нафтопровід "Прикарпатзахідтранс", які через українські санкції росіянам довелося продати.

Сам Козак назвав дії української влади "політичною розправою", а рішення щодо санкцій - "порушенням всіх норм і правил".