В Україну йде потепління. Але зима ще триває

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На ці вихідні в Україну іде потепління. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю — у всій країні, повідомляють синоптики.

"До нас йде потепління! Важко в це повірити після минулонічних -20-27 градусів, проте авторитетні прогностичні моделі кажуть, що варто", - написала синоптик Наталка Діденко.

У ніч на суботу на заході України ще пройде сніг. Але вдень суботу і неділю по всій Україні - без опадів.

"Найближча ніч ще дошкульно поморозить, ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами", - додає синоптик.

За прогнозами УкрГідрометцентру, різке потепління прийде в Україну саме в неділю. У всіх регіонах підніметься температура повітря, хоча у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях буде сніг.

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У Києві 20-21 лютого серйозні опади - навряд чи варто очікувати, каже пані Діденко. У столиці потепління. Уже в суботу в Києві буде до 0-2 градусів морозу.

"У зв'язку із суттєвою зміною погоди тримайте неподалік свої умовні "каптопреси" та "корвалоли", може хитати й штовхати", - попереджає синоптик.

Також варто бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, крупними конструкціями - можливі зсуви снігу та льоду.

Столична влада вже готується до можливої повені, у зоні підтоплення можуть бути об'єкти біля Дніпра, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Водночас Наталка Діденко нагадує, що потепління ще не означає прихід весни.

"Зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати й присідати", - додала вона.