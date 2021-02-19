Водій забив пішохода до смерті неподалік Офісу президента

Автор фото, Скріншот відео з камери спостереження

У центрі Києва водій побив пішохода, від отриманих травм перехожий помер. Цю інформацію ВВС News Україна підтвердили у поліції.

Все сталося біля Драматичного театру імені Івана Франка, неподалік Офісу президента.

Автомобіль Hyundai зупинився за переходом, на дорозі. До машини підійшов чоловік, водій у цей момент вийшов до нього і завдав тому два удари кулаком у голову - пішохід упав.

Це можна побачити на відео з камери спостереження, де зафіксована частина події. Що передувало цьому - неясно.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, один з ударів виявився смертельним, лікарі не змогли врятувати чоловіка.

Водій втік з місця інциденту. Поліція оголосила план перехоплення.

Як повідомила ВВС News Україна речниця поліції Києва Оксана Блищик, автомобіль затримали приблизно через годину вже на Лівому березі, на вулиці Братиславській.