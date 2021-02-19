Медведчук і Марченко під санкціями РНБО. Теленовини ВВС

У випуску 19 лютого:

  • РНБО підтримала введення санкцій проти восьми осіб і 15 компаній за підозрою у "фінансуванні тероризму". Серед тих, проти кого вводять санкції, - Віктор Медведчук і люди з його оточення. ОПЗЖ заявляє про політичне переслідування. З'ясовуємо, що потрапляє під дію санкцій;
  • Що треба знати про новопризначеного суддю Конституційного Суду України Віктора Кичуна;
  • Техас у сніговій пастці: чому удар стихії виявився настільки болючим для одного з найзаможніших американських штатів;
  • Пандемія міняє звички? Чому жителі Лондона почали бігати і прогулюватися вночі.

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