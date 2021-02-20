Чому Кім Кардаш'ян розлучається з Каньє Вестом

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Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом, повідомили ЗМІ. Представники суду і Кардаш'ян підтвердили це.

Пара була одружена майже сім років й виховує чотирьох дітей.

Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, 40-річна Кардаш'ян вимагає спільної юридичної та фізичної опіки над своїми дітьми.

Представники Верховного суду Лос-Анджелеса і Кардаш'ян підтвердили, що вона подала документи на розлучення.

"Він знав, що це станеться, але від цього не легше, - сказав журналу People знайомий 43-річного репера. - Це важкий день для нього".

Ця пара - одна з найбільш відомих у світовому шоу-бізнесі, обом вдалося домогтися величезного успіху.

Кардаш'ян отримала популярність в 2007 році завдяки телевізійному реаліті-шоу про її родину. У вересні минулого року стало відомо, що шоу "Родина Кардаш'ян" добігає кінця.

Кардаш'ян домоглася успіху і в бізнесі (виробництво косметики, мобільні додатки), журнал Forbes оцінює її особисті статки приблизно у 780 млн доларів.

Каньє Веста вже понад 15 років вважають одним з найуспішніших реперів у світі. Лауреат премії "Греммі", він також домігся успіху як модельєр.

Автор фото, Getty Images

Вони були друзями протягом багатьох років, перш ніж одружилися.

Вест вперше з'явився в реаліті-шоу в 2010 році. Щоб зробити пропозицію руки і серця, Вест орендував бейсбольний стадіон. Їхня перша донька Норт з'явилася на світ у червні 2013 року.

Вони одружилися в Італії у травні 2014 року. Їхнє весільне фото стало на той час найпопулярнішою публікацією в Instagram. До цього моменту Кардаш'ян та її сестри перетворили соцмережі на своєрідне мистецтво, а їхні послідовники ще більше сприяли їхній славі та успіху.

У січні ЗМІ писали, що Кардаш'ян і Вест вирішили розлучитися і домовляються про юридичне врегулювання питання.

За версією преси, розбіжності у родині посилились у липні минулого року після рішення Веста балотуватись в президенти США.