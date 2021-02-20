Відпочинок на природі. Пішла в туалет і ведмідь схопив за сідниці

Підпис до фото, На думку фахівців, на жінку напав чорний ведмідь

В американському штаті Аляска ведмідь сховався в туалеті й вкусив жінку.

Шеннон Стівенс приїхала відпочити в лісовій хатині на озері Чилкут разом з братом і його дівчиною.

Вбиральня була на вулиці.

Коли вона зайшла в туалет і сіла, то відчула, що її щось вкусило.

"Я просто сіла, і хтось відразу ж вкусив мене за сідницю. Я підскочила, закричала і покликала брата", - розповіла Стівенс агентству Associated Press.

Коли брат Ерік почув крики сестри, він схопив ліхтар і вибіг на допомогу Шеннон.

"Я посвітив ліхтарем, відкрив кришку. На рівні туалетного сидіння на мене дивилася ведмежа морда кольору кориці", - каже він.

Чоловік закрив кришку і разом з сестрою кинувся в хатину. Вони не виходили на вулицю до ранку.

Рану обробили за допомогою аптечки.

"За відчуттями це був укол, - каже жінка. - Можливо, навіть не укус. Ведмідь міг вдарити мене кігтем".

Наступного ранку вони помітили біля вогнища і навколо туалету сліди ведмежих лап, які показали місцевим фахівцям.

На думку біолога Карла Коха (Carl Koch), який оглянув сліди на місці події, на жінку напав чорний ведмідь.

"[Вона], можливо, єдина людина, з якою трапилось щось подібне. За багато років я бачив багато дивних речей, але щоб у лютому сісти в туалеті й отримати щось подібне - це дуже незвично".

Тепер Стівенс буде "дивитись, перш ніж сідати", розповіла вона Anchorage Daily News.