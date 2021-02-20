"Зеленський став державним діячем". Як Україна реагує на санкції щодо Медведчука і Марченко

Автор фото, Unian

Українська влада продовжує наступ на Віктора Медведчука. Після нещодавнього запровадження санкцій щодо телеканалів з орбіти впливу лідера ОПЗЖ, Рада нацбезпеки зробила те саме і щодо нього самого, його дружини Оксани Марченко, а також низки інших фізичних та юридичних осіб.

Підстава, яку озвучує СБУ, - причетність до фінансування тероризму у так званій "ЛНР". Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Марченко, на яку були записані деякі компанії чоловіка.

Також санкції застосують щодо літаків, які незаконно літали за маршрутом Київ - Москва, і компаній, що їх обслуговують.

Додатково РНБО також розпорядилася повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок" - точніше, тієї його частини, яка проходить територією України. Його експлуатує компанія, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, проте влада переконує, що привласнили його незаконно.

Далі, за процедурою, затвердити рішення РНБО ще має Володимир Зеленський, проте на сайті президента указу станом на ранок 20 лютого досі немає.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов попереджає, що санкції щодо Віктора Медведчука - лише початок.

"Репресії і знищення демократії" та "де докази"

У партії ОПЗЖ на учорашні новини очікувано відреагували обуренням - рішенням називають відверто незаконним.

"Сьогодні Україна ще на крок наблизилася до диктатури. Режим Володимира Зеленського - політичний банкрут, позбавлений довіри та підтримки громадян [...] Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції та завдати удару по найбільш рейтинговій політсилі країни", - йдеться в заяві ОПЗЖ.

Там пообіцяли, що зроблять усе, аби довести запущену ними процедуру імпічменту президента до кінця.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Під санкції потрапила і дружина Медведчука Оксана Марченко

Критики рішення влади також задаються питанням, чому влада обмежується лише заявами, але не ознайомлює суспільство із повноцінними доказами.

"Ми спостерігаємо вже друге засідання РНБО, рішення якого по суті суспільству широко не пояснюються. Відкритість, співмірність поставленій меті та вжитим заходам - це все має бути вказано в рішенні", - заявила в ефірі телеканалу "Наш" голова громадського об'єднання "За демократію через право" Марина Ставнійчук.

"Справа ведеться з 2018 року, і я не розумію: якщо це злочин, чому за два роки чинної влади СБУ в установленому порядку не висунула обвинувачення, не висунула підозри?", - запитує пані Ставнійчук.

На її думку, сама можливість накладання санкцій щодо громадян України також є достатньо спірною з точки зору міжнародної практики - хоча закон України "Про санкції" і не виключає можливість застосування санкції щодо українців, причетних до тероризму.

"У нас достатньо доказів"

Представники влади тим часом кажуть, що доказів на користь свого рішення у них достатньо. У цьому в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташовано один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук, разом зі своєю дружиною, і Козак (соратник Медведчука, власник каналів 112, ZIK та NewsOne - Ред.), також разом зі своєю дружиною".

За словами Данілова, нафтопродукти з цього заводу "постачають терористам".

Автор фото, Unian

"У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", - розповів секретар РНБО.

Він також пояснив, чому під санкції потрапила дружина Медведчука Оксана Марченко.

"У матеріалах справи, і це не є секретом, є відео, на якому пан Медведчук робить заяву, що пані Марченко, його дружина, є фіктивним власником компаній, а він безпосередньо відповідає, веде і займається цим бізнесом. Якби пан Медведчук не переоформляв на свою дружину - нічого б до неї не було", - розповів Данілов.

За його словами, рішення РНБО було ухвалено "майже одноголосно".

"Сигнал для олігархів" і "Зеленський став державним діячем"

Експерти говорять про те, що окрім іще одного удару по самому Віктору Медведчуку, партія якого конкурує зі "Слугою народу" за перше місце в рейтингах, українська влада надсилає сигнал і іншим українським політикам.

"Санкції проти Медведчука і компанії - очікувано. Думаю, це ще й профілактичний сигнал іншим проросійським силам", - вважає політолог Володимир Фесенко.

Анатолій Октисюк із Дому демократії тим часом вбачає у санкціях знак від Володимира Зеленського для інших олігархів про те, що він здатен діяти рішуче.

"Це сигнал Коломойському, Фірташу та Ахметову. Ніхто з політичних гравців не вірив, що Зеленський узагалі на таке здатен. Він ніби звернувся до них: дивіться і поважайте мене".

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У рішучості президенту не відмовляє і журналіст Юрій Бутусов.

"Володимир Зеленський став державним діячем. Два роки він намагався зрівнятися або перевершити Порошенка, рухаючись в матриці стереотипів 2014-2019 років в умовах реальності, що давно змінилася. Це була імітація форми без усвідомлення змісту", - пише Бутусов.

За його словами, Росія сподівалася використати слабкість українського президента для розкачування ситуації в Україні, але тепер стає зрозуміло, що Зеленський готовий чинити опір.

"Здавалося, Зеленський так і піде на дно не усвідомивши, що його ведуть на повідку російські агенти в його оточенні. Але 19 лютого ситуація змінилася. Поза законом опинився не просто Медведчук - поза законом опинилася вся проросійська політика в Україні".

Блогерка Олена Яхно, яка симпатизує експрезиденту Петру Порошенку, натомість вважає, що останні рішення - заслуга не стільки Володимира Зеленського, скільки секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Правильне запитання: яким чином Данілову вдалося розштовхати натовп мракобісів і дилетантів навколо Зеленського і знайти ключик до його кубишки?", - пише вона.

"Далі буде"

Сам Олексій Данілов тим часом уже обіцяє, що санкції щодо Віктора Медведчука - лише початок.

За його словами, влада збирається повернути "все, що поцупили з 1991 року".

"Я коли минулого разу сказав, що далі буде, повірте - далі буде. Далі будуть офшори, власність... Більше того, я можу сказати: усі депутати, у яких статки в 300-400 мільйонів, люди добрі, де ви це взяли? Ви жодного разу не працювали у бізнесі", - сказав Данілов в ефірі "Свободи Савіка Шустера".

Уже під час наступного засідання Ради нацбезпеки, каже він, будуть обговорювати питання запровадження санкцій щодо депутатів та повернення у власність державних надр.

"Найближчим часом ви побачите більше і цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які жодного разу не працювали, а мають величезні статки - все будуть повертати, зокрема, що стосується українських надр. Коли забрали все, що можна було забрати, і ні копійки не платити в бюджет. Закінчилися ті часи".