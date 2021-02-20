Сьома річниця розстрілів на Майдані. Як це було - у фото

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Сім років тому в центрі Києва відбувалися жорстокі протистояння між учасниками протестів на Майдані та силовиками.

Вони тривали з 18 по 21 лютого і стали завершальним етапом "Революції гідності" та призвели до втечі з України Віктора Януковича та частини його оточення.

У 2015 році 20 лютого оголосили Днем пам'яті героїв Небесної сотні.

Саме того дня, взимку 2014-го, загинуло найбільше активістів - 48.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Загалом за кілька днів протистояння на Майдані та біля нього з життя пішли, за різними оцінками, від 78 до 83 протестувальників.

Усіх їх почали називати "Небесною сотнею".

Наймолодшому із загиблих - Назару Войтовичу - було 17. Найстаршому - Івану Наконечному - 83 роки.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Від поранень, отриманих 20 лютого, згодом померли ще 20 протестувальників. Так "Небесна сотня" стала сотнею уже буквально, а не символічно.

104 героям Небесної сотні зрештою було посмертно присвоєно звання Героїв України.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Так само 20 лютого 2014 року є і датою початку збройної агресії Росії: того дня Москва розпочала заходи, які зрештою призвели анексію Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з нагоди сьомої річниці початку українсько-російського конфлікту заявив, що напавши на Україну, Москва втратила вплив на неї.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

"Сім років тому Росія віроломно напала на Україну, коли Володимир Путін дав наказ "зеленим чоловічкам" захопити Крим. Але тоді він не врахував найголовнішого. Він кинув виклик не тільки українській державі, яка тоді була у важкому стані. Він кинув виклик нескореному українського народу".

"Москва не втримала Україну в сфері свого впливу. Навпаки, назавжди втратила її", - додав пан Кулеба.

Росія заперечує будь-які військові дії в Україні, називаючи анексію Криму "возз'єднанням", яке сталося внаслідок так званого референдуму.

Володимир Зеленський у День памʼяті героїв Небесної сотні також анонсував, що цього року почнеться будівництво Музею Революції гідності

"У День памʼяті героїв Небесної сотні особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції гідності. Україна повинна належним чином вшановувати пам'ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам'ять про загиблих і на знак вдячності героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано в низці подальших стратегічних кроків", - сказав Зеленський.