"Зеленський перейшов останню межу" - Медведчук про санкції
Віктор Медведчук відреагував на введення санкцій щодо себе та своєї дружини. Володимир Зеленський, за його словами, "перейшов останню межу".
"Анархія і беззаконня"
За його словами, у влади немає жодних доказів щодо його винуватості і, запровадивши санкції, вона пішла шляхом встановлення диктатури та спроби розправитися з опозицією, яку до парламенту законно обрав український народ.
"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому - моїй улюбленій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського очікували, що я злякаюся? Вони дійсно думають, що я зраджу своїм принципам, своїй країні […] і втечу? Дарма. Не дочекаються. Боротьба триватиме", - каже лідер ОПЗЖ.
На думку Медведчука, якби у влади були реальні докази щодо нібито його участі у незаконних схемах та намаганні нажитися на збройному конфлікті, його уже давно притягнули б до відповідальності.
Але таких доказів, переконує Медведчук, немає.
"Уся кампанія, розгорнута проти мене, моєї родини та моїх соратників по партії свідчить лише про одне - я не з ними, я не такий, як вони, вони мене не розуміють і саме тому відчувають в мені загрозу. І правильно відчувають. Моя діяльність присвячена становленню нової України - України майбутнього, вільної від зовнішнього управління".
За що санкції
Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо Медведчука, його дружини, та низки пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, 19 лютого.
Підстава, яку озвучує СБУ, - причетність до фінансування тероризму у так званій "ЛНР". Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Оксани Марченко. На неї були записані деякі компанії чоловіка.
Також санкції застосують щодо літаків, які незаконно літали за маршрутом Київ - Москва, і компаній, що їх обслуговують.
Додатково РНБО також розпорядилася повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок" - точніше, тієї його частини, яка проходить територією України. Його експлуатує компанія, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, проте влада переконує, що привласнили його незаконно.
"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташовано один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук, разом зі своєю дружиною, і Козак (соратник Медведчука, власник каналів 112, ZIK та NewsOne - Ред.), також разом зі своєю дружиною".
За словами Данілова, нафтопродукти з цього заводу "постачають терористам".
"У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", - розповів секретар РНБО.
Затвердити рішення Ради нацбезпеки ще має Володимир Зеленський, проте на сайті президента указу станом на ранок 20 лютого досі немає.