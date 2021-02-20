"Зеленський перейшов останню межу" - Медведчук про санкції

Автор фото, Unian

Віктор Медведчук відреагував на введення санкцій щодо себе та своєї дружини. Володимир Зеленський, за його словами, "перейшов останню межу".

"Анархія і беззаконня"

За його словами, у влади немає жодних доказів щодо його винуватості і, запровадивши санкції, вона пішла шляхом встановлення диктатури та спроби розправитися з опозицією, яку до парламенту законно обрав український народ.

"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому - моїй улюбленій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського очікували, що я злякаюся? Вони дійсно думають, що я зраджу своїм принципам, своїй країні […] і втечу? Дарма. Не дочекаються. Боротьба триватиме", - каже лідер ОПЗЖ.

На думку Медведчука, якби у влади були реальні докази щодо нібито його участі у незаконних схемах та намаганні нажитися на збройному конфлікті, його уже давно притягнули б до відповідальності.

Але таких доказів, переконує Медведчук, немає.

"Уся кампанія, розгорнута проти мене, моєї родини та моїх соратників по партії свідчить лише про одне - я не з ними, я не такий, як вони, вони мене не розуміють і саме тому відчувають в мені загрозу. І правильно відчувають. Моя діяльність присвячена становленню нової України - України майбутнього, вільної від зовнішнього управління".

Автор фото, Unian Підпис до фото, Віктор Медведчук є кумом Володимира Путіна. Час від часу він літає на зустрічі з ним до Росії

За що санкції

Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо Медведчука, його дружини, та низки пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, 19 лютого.

Підстава, яку озвучує СБУ, - причетність до фінансування тероризму у так званій "ЛНР". Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Оксани Марченко. На неї були записані деякі компанії чоловіка.

Також санкції застосують щодо літаків, які незаконно літали за маршрутом Київ - Москва, і компаній, що їх обслуговують.

Додатково РНБО також розпорядилася повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок" - точніше, тієї його частини, яка проходить територією України. Його експлуатує компанія, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, проте влада переконує, що привласнили його незаконно.

"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташовано один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук, разом зі своєю дружиною, і Козак (соратник Медведчука, власник каналів 112, ZIK та NewsOne - Ред.), також разом зі своєю дружиною".

За словами Данілова, нафтопродукти з цього заводу "постачають терористам".

"У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", - розповів секретар РНБО.

Затвердити рішення Ради нацбезпеки ще має Володимир Зеленський, проте на сайті президента указу станом на ранок 20 лютого досі немає.