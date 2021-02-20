Історичний кадр: марсохід Perseverance у момент посадки на Марс

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Perseverance за кілька секунд до приземлення

NASA оприлюднила кольорові фото, відправлені з Червоної планети марсоходом Perseverance ("Наполегливість"). На одному зі знімків - те, що відбувалося за кілька секунд до його приземлення на Марс цього четверга.

Це фото - скріншот відеозапису, який Perseverance відправив разом із іншими даними, зокрема технічною інформацією про свій стан (наразі всі його системи в нормі).

Зображення зроблено зі ступеня ракети "Атлас-5", яка спустила марсохід на поверхню планети.

Головний інженер проєкту Адам Стелцнер вважає, що цей знімок увійде в історію космонавтики.

"На ньому можна побачити пил, здійнятий двигуном. Ймовірно, ми в двох метрах від поверхнею Марсу".

"Ви можете бачити троси, які утримують марсохід під ступенем ракети. І обкручений навколо тросу кабель, який передає всі електричні сигнали зі ступеня на комп'ютер всередині марсохода - зокрема одиниці та нулі, якими передано це зображення", - додав Стелцнер.

Інше кольорове фото у високій якості - кадр зроблений вже самим марсоходом.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Третє кольорове фото радше технічне - на ньому видно одне з шести коліс Perseverance і поверхню планети.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

На відміну від попередніх марсоходів, камера нового апарату передає кольорові, а не лише чорно-білі фото.

Perseverance у четвер до поверхні Марсу доставила ракета-носій "Атлас-5".

Він став третім космічним апаратом, який прибува до Червоної планети за останній місяць. Раніше на його орбіту вийшли роботи ОАЕ та Китаю. Усі три місії залишили Землю в липні минулого року.

Марсохід шукатиме сліди життя біля кратера Езеро.

У пам'яті Perseverance зберігається великий обсяг даних, які він поступово передає на Землю.

Найближчими днями NASA обіцяє оприлюднити перші відеозаписи, зроблені під час приземлення.