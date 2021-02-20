Історичний кадр: марсохід Perseverance у момент посадки на Марс
NASA оприлюднила кольорові фото, відправлені з Червоної планети марсоходом Perseverance ("Наполегливість"). На одному зі знімків - те, що відбувалося за кілька секунд до його приземлення на Марс цього четверга.
Це фото - скріншот відеозапису, який Perseverance відправив разом із іншими даними, зокрема технічною інформацією про свій стан (наразі всі його системи в нормі).
Зображення зроблено зі ступеня ракети "Атлас-5", яка спустила марсохід на поверхню планети.
Головний інженер проєкту Адам Стелцнер вважає, що цей знімок увійде в історію космонавтики.
"На ньому можна побачити пил, здійнятий двигуном. Ймовірно, ми в двох метрах від поверхнею Марсу".
"Ви можете бачити троси, які утримують марсохід під ступенем ракети. І обкручений навколо тросу кабель, який передає всі електричні сигнали зі ступеня на комп'ютер всередині марсохода - зокрема одиниці та нулі, якими передано це зображення", - додав Стелцнер.
Інше кольорове фото у високій якості - кадр зроблений вже самим марсоходом.
Третє кольорове фото радше технічне - на ньому видно одне з шести коліс Perseverance і поверхню планети.
На відміну від попередніх марсоходів, камера нового апарату передає кольорові, а не лише чорно-білі фото.
Perseverance у четвер до поверхні Марсу доставила ракета-носій "Атлас-5".
Він став третім космічним апаратом, який прибува до Червоної планети за останній місяць. Раніше на його орбіту вийшли роботи ОАЕ та Китаю. Усі три місії залишили Землю в липні минулого року.
Марсохід шукатиме сліди життя біля кратера Езеро.
У пам'яті Perseverance зберігається великий обсяг даних, які він поступово передає на Землю.
Найближчими днями NASA обіцяє оприлюднити перші відеозаписи, зроблені під час приземлення.
Апарат Perseverance уже надсилає перші фото після успішного приземлення на Марсі
"Я в безпеці на Марсі", - повідомили на офіційній сторінці марсоходу у Twitter.