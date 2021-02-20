"Росія буде щасливою". Суд остаточно відправив Навального в колонію у справі "Ів Роше"

Автор фото, MOscow city Court press office

Мосміськсуд на виїзному засіданні в суботу відхилив апеляцію захисту Олексія Навального на рішення відправити його в колонію, але трохи скоротив термін покарання.

Російський опозиціонер проведе в колонії наступні 2 роки 6 місяців і два тижні, пояснили його адвокати. Термін закінчиться влітку 2023 року.

Прокурор під час засідання просила врахувати перебування Навального під домашнім арештом з 30 грудня 2014 по 17 лютого 2015 року. Суд це прохання задовольнив.

"Захист планує оскаржити рішення у вищій інстанції", - сказав адвокат Навального Вадим Кобзєв. Захист опозиціонера просив суд його звільнити.

На початку засідання суддя пояснив Навальному, що апеляцію проводять у виїзному форматі для його ж зручності - в суботу тут проходять відразу два засідання за участю опозиціонера, друге - у справі про наклеп на адресу ветерана.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний.

Суддя визнала, що Навальний систематично порушував зобов'язання за умовним покаранням, коли не реєструвався в відповідній інспекції.

"Діяльність хворої людини"

Адвокат Ольга Михайлова наполягала на тому, що Росія повинна дотримуватися рішення ЄСПЛ, який вимагав звільнення Навального за так званим 39-м правилом. Сам опозиціонер нагадав, що в оновленій версії Конституції Росії є вимога про виконання рішень міжнародних судів.

У середу 17 лютого ЄСПЛ закликав російську владу негайно звільнити Навального. Мін'юст Росії назвав цю вимогу "наперед нездійсненною".

Навальний також стверджував, що не ховався від слідства, але тимчасово не міг реєструватись в інспекції через хворобу.

"Мій умовний термін закінчився 30 грудня, - сказав Навальний. - Рішення про скасування мого умовного терміну ухвалили 18 січня. Єдина можливість, коли це питання можна було розглянути за межами мого умовного терміну, це якби я ховався".

Однак прокурор Катерина Фролова наполягала, що тривалий час місцеперебування Навального не було встановлене.

За словами Фролової, коли Навальний лікувався у берлінській клініці "Шаріте", інспекція не вимагала у нього реєструватися. Але після закінчення лікування він не надав документальних доказів того, що потребував реабілітації.

"До обов'язків інспекції не належить розшук Навального територією Німеччини. Тому з 23 вересня місцеперебування Навального фактично було невідоме", - пояснила Фролова.

За словами прокурора, Навальний після виписки з клініки давав інтерв'ю, гуляв у лісі, був біля водоспаду, з'їздив до Дрездена. "Чи схоже це на діяльність хворої людини? - запитала Фролова. - Де, на думку засудженого, інспектори повинні були його зареєструвати? В лісі? На водоспаді? Біля озера?"

Останнє слово Навального

Перед виголошенням рішення Навальний знову згадав про своє розслідування про "палац Володимира Путіна" і закликав "не боятися тих, хто вимагає правди".

"Я вже не знаю, про що говорити, ваша честь. Хочете з вами поговорю про Бога і про порятунок. Викручу ручку пафосу на максимум, - сказав Навальний. - Річ у тім, що я вірянин, що, взагалі-то, є предметом глузувань у Фонді боротьби з корупцією. Люди - здебільшого атеїсти, я й сам був войовничим. Але зараз я людина релігійна, і це допомагає мені, тому що все стає простіше".

За словами Навального, необхідно прагнути, щоб Росія була не лише вільною, але і щасливою.

"Я хочу, щоб Росія була багатою, відповідно до її національних багатств. Я хочу, щоб національні багатства справедливіше розподілялися. Хочу, щоб була нормальна охорона здоров'я. Щоб чоловіки доживали до пенсійного віку, тому що зараз у половини це не виходить. Я хочу, щоб була нормальна освіта, і люди могли нормально вчитися. Я хочу, щоб за одну і ту ж роботу ми отримували таку ж зарплатню, як в європейській країні", - сказав опозиціонер.

"Потрібно боротися не так із тим, що Росія невільна, як із тим, що вона за усіма напрямками нещаслива. У нас все є, але ми - нещаслива країна. Відкрийте російську літературу - одні описи лиха і страждань. І не можемо вирватись з цього кола, а вирватись хочеться. Тому гасло потрібно змінити - Росія повинна бути не лише вільною, але й щасливою. Росія буде щасливою. Ось і все", - додав він.

Справа "Ів Роше" та рішення ЄСПЛ

У 2012 році гендиректор російської філії косметичної компанії "Ів Роше" Бруно Лепру написав заяву до Слідчого комітету Росії, в якій звинуватив Олексія Навального і його брата, Олега, в шахрайстві. Російська "Ів Роше" працювала з фірмою братів Навальних, яка організовувала перевезення товарів компанії. На судовому процесі представник "Ів Роше" заявив, що компанія не зазнала збитків від діяльності братів Навальних, а Лепру відмовився виступати як потерпілий і залишив Росію.

Олексій Навальний неодноразово заявляв, що кримінальне переслідування пов'язане з його політичною діяльністю. Брати провину не визнали.

У 2014 році суд визнав Олексія та Олега Навальних винними в шахрайстві. Згідно з вироком, брати вкрали 26,8 млн рублів у компанії "Ів Роше" і 4,5 млн рублів у "Багатопрофільної процесингової компанії". Суд засудив Олексія Навального до трьох з половиною років умовно, а його брата Олега - до трьох з половиною років позбавлення волі.

У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини ухвалив, що справа "Ів Роше" проти братів Навальних розглядалась з порушеннями. Суд призначив кожному з братів по 10 тисяч євро компенсації та зобов'язав Росію компенсували їхні судові витрати у сумі 73 тисячі євро.

Російська влада виплатила компенсацію, але скасовувати рішення московського суду відмовилася - у квітні 2018 року президія Верховного суду Росії визнала вирок братам Навальним законним.

Олег Навальний відсидів "від дзвінка до дзвінка", а Олексію Навальному призначили 5-річний випробний термін (потім його подовжили ще на один рік) - він мав добре поводитись і регулярно відвідувати кримінально-виконавчу інспекцію. Цей термін закінчувався 31 грудня 2020 року.

Отруєння, лікування і повернення

У серпні 2020 року під час візиту до Томська Олексія Навального отруїли та в непритомному стані вивезли на лікування до Німеччини. Лікувався він у берлінській клініці "Шаріте", лікарі якої встановили, що політик зазнав інтоксикації бойовою отруйною речовиною типу "Новачок". Російська влада відмовилася порушувати справу про отруєння Навального.

У вересні Навальний вийшов з коми, його стан покращився. Політика виписали з клініки на амбулаторне лікування і реабілітацію.

11 січня Федеральна служба виконання покарань Росії попросила суд замінити Навальному умовний термін на реальний, заявивши, що політик ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

Попри погрози, Навальний вирішив повернутися до Росії. Відразу після приземлення в "Шереметьєво" 17 січня його затримали та наступного дня відправили в СІЗО.

"Що я міг зробити ще?"

Суд за клопотанням ФСВП відбувся 2 лютого. На суді представники обвинувачення і ФСВП стверджували, що у 2020 році Навальний сім разів - зокрема, ще до отруєння, у першій половині року - не приходив на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції та отримував через це попередження. Де перебував політик після історії з отруєнням, у кримінально-виправній системі нібито не знали.

Захист заперечував: за словами адвоката Вадима Кобзєва, Навальний повідомляв інспекцію про те, що продовжує проходити курс фізіотерапії у Берліні, а ФСВП демонстративно не помічала інформації, що містилася у довідках з клініки "Шаріте" та повідомленнях про місцеперебування, які надсилав політик з Німеччини. Згідно з наданою суду довідкою з берлінської клініки "Шаріте", лікування Навального закінчилося лише 15 січня.

"Поясніть, будь ласка, як я міг краще виконати свої зобов'язання? Я впав у кому, зміг зустрітися з адвокатами та надіслав вам документ, у вас була адреса і всі контакти. Я продовжив лікування, закінчив його і повернувся до Москви. Що я міг зробити ще, що я міг зробити краще? " - запитав Навальний.

Суддю аргументи захисту не переконали. Як і на багатьох інших судових процесах за участі Навального, суд став на бік обвинувачення та відкинув усі аргументи адвокатів. "Суд вважає, що клопотання ФСВП підлягає задоволенню", - вирішила суддя й призначила Навальному реальний термін: він має провести в колонії два роки і вісім місяців.

23 та 31 січня у багатьох містах Росії відбулися неузгоджені акції протесту з вимогою звільнити Навального. За підрахунками "ОВС-Інфо", на першій акції затримали понад 4 тис., а на другій - більше 5,5 тис. людей.