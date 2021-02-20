Королівська родина Дубаю: принцеса Латіфа вдома під наглядом

Автор фото, Princess Latifa Підпис до фото, Принцеса Латіфа звертається до друзів під час таємного відеозапису

Королівська династія емірату Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах заявила, що принцеса Латіфа аль Мактум перебуває вдома під наглядом родичів і лікарів.

Раніше ВВС оприлюднила відеокадри, на яких принцеса каже, що родина тримає її в заручниках після того, як вона намагалася втекти в 2018 році.

"Її стан покращується, і ми сподіваємося, що вона повернеться до суспільного життя в належний час", - йдеться в заяві родини.

На записаних потайки відео принцеса Латіфа каже, що побоюється за своє життя. Вона заявила, що її викрали за участі спецпризначенців, накачали транквілізаторами й відвезли до Дубаю приватним літаком, де замкнули на віллі під наглядом поліції.

Минулого року британський суд ухвалив, що батько принцеси шейх Мохаммед бін Рашид аль Мактум, емір Дубаю і віцепрезидент ОАЕ, двічі організував її насильницьке повернення та незаконне викрадення з Британії у 2000 році її старшої сестри принцеси Шамсі, котра також намагалася втекти.

Друзі принцеси та правозахисники закликали ООН втрутитися. Комісія ООН з прав людини попросила владу ОАЕ надати докази того, що 35-річна принцеса жива.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю ВВС, що у Вашингтоні стежать за ситуацією.

"Ми будемо уважно стежити за ситуацією. По всіх напрямках - з супротивниками, конкурентами, партнерами та союзниками, - заявив Блінкен. - Ми серйозно ставимося до прав людини, вони лежать в основі нашої зовнішньої політики, і країни можуть розраховувати на те, що ми будемо діятиме в цьому напрямку".

Виконавчий директор організації Human Rights Watch Кеннет Рот розкритикував заяву владної родини Дубаю, розцінивши її як "прикриття". За його словами, ніхто не повірить правителям емірату, поки Латіфа сама не розповість про своє становище.

Активісти руху FreeLatifa заявили, що такі заяви королівська родина робила в минулому і їм не можна довіряти. Вони побоюються, що принцесу могли піддати тортурам і накачати препаратами.

"Незалежна команда ООН має терміново їхати до Дубаю, аби відвідати Латіфу й наполягти на тому, щоб її перевезли у безпечне місце у будь-якій країні, котру вона сама обере", - вважають активісти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дружина шейха Мохаммеда принцеса Хая (зліва) втекла до Лондона

Що каже королівська родина Дубаю?

Династія аль Мактум надіслала коментар через посольство ОАЕ в Лондоні. "У відповідь на повідомлення в ЗМІ стосовно шейха, ми хочемо подякувати тим, хто турбувався про його долю, хоч виклад подій, безумовно, не відображає фактичного стану речей", - йдеться в коментарі.

"Сім'я Її Високості підтверджує, що вона перебуває вдома під наглядом родичів і лікарів", - йдеться в заяві.

Батько Латіфи шейх Мохаммед - один з найбагатших правителів у світі. Він один з найбільших інвесторів у кінний спорт в Британії.

Шейх розводить коней і часто відвідує перегони, такі як Royal Ascot, де він сфотографувався з королевою Єлизаветою II.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королева Елизавета в 2019 году с шейхом Мохаммедом (второй справа), который регулярно посещает скачки

Що дізналася ВВС про долю принцеси?

Передача ВВС Panorama отримала доступ до кількох відеозаписів, зроблених Латіфою таємно у ванній кімнаті - єдиному місці, де вона могла зачинитися.

На них принцеса розповідає деталі свого викрадення після спроби втечі в 2018 році.

Розповідь Латіфи передали журналістам її друзі. Вони зважилися на це, побоюючись за життя принцеси.

ВВС Panorama змогла встановити місце, де утримують Латіфу.

Правозахисники кажуть, що емірат Дубай під владою шейха Мохаммеда - місце, де не допускають жодного інакодумства.

Дружина правителя з 2019 року мешкає в Англії: принцеса Хая бінт аль Хусейн, сестра короля Йорданії Абдалли II, втекла від чоловіка в Лондон з двома дітьми.