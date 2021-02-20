Оксана Марченко обіцяє Зеленському помсту. Пригадала, як допомогла йому з роботою
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення у відповідь на санкції, які проти подружжя запровадила Рада нацбезпеки.
Зокрема, пані Марченко анонсувала похід у політику і пригадала, як Володимир Зеленський колись просив її допомогти йому з роботою.
"Важко коментувати неконституційні, репресивні й дурні рішення чинного гаранта, який у 2003 році мені таким не здавався - коли разом зі своєю чисельною компанією, зокрема братами Шефірами та іншими артистами, завітав до мене з проханням про працевлаштування. Я була гостинною і допомогла з роботою", - каже Марченко.
"Уже наприкінці 2003 року ви стали виходити на каналі 1+1. Сподіваюся, все було добре. Але ключове слово тут - "було". Тому що ви вже в минулому. І з кожним новим підписом під незаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою убогу політичну труну".
Далі Марченко розповіла, що дуже пишається своїм чоловіком і після наступу на нього з боку української влади "змушена" піти в політику.
"Ви, самі того не розуміючи, змусили мене взяти політичну зброю, щоб стати поряд зі своїм чоловіком і йти до нашої спільної мети спільним фронтом. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула потрапити в політику. Але ви не залишили мені вибору", - каже дружина Віктора Медведчука.
"Сьогодні я вступаю в партію ОПЗЖ, де своїм головним завданням бачу захист українського народу від "зеленого" безладу та беззаконня. Той, хто підняв меча, від меча й загине".
Вона також висловила переконання, що в результаті санкцій щодо неї та лідера ОПЗЖ прихильників цієї партії стало "в рази більше".
Раніше свою заяву щодо запровадження санкцій оприлюднив і сам Віктор Медведчук.
Він заявив, що у влади немає жодних доказів щодо його винуватості і, запровадивши санкції, вона пішла шляхом встановлення диктатури та спроби розправитися з опозицією, яку до парламенту законно обрав український народ.
"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому - моїй улюбленій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського очікували, що я злякаюся? Вони дійсно думають, що я зраджу своїм принципам, своїй країні […] і втечу? Дарма. Не дочекаються. Боротьба триватиме", - каже лідер ОПЗЖ.
За що санкції
Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо Медведчука, його дружини, та низки пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, 19 лютого.
Підстава, яку озвучує СБУ, - причетність до фінансування тероризму у так званій "ЛНР". Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Оксани Марченко. На неї були записані деякі компанії чоловіка.
Також санкції застосують щодо літаків, які незаконно літали за маршрутом Київ - Москва, і компаній, що їх обслуговують.
Додатково РНБО також розпорядилася повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок" - точніше, тієї його частини, яка проходить територією України. Його експлуатує компанія, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, проте влада переконує, що привласнили його незаконно.
"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташовано один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук, разом зі своєю дружиною, і Козак (соратник Медведчука, власник каналів 112, ZIK та NewsOne - Ред.), також разом зі своєю дружиною".
За словами Данілова, нафтопродукти з цього заводу "постачають терористам".
"У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", - розповів секретар РНБО.
Затвердити рішення Ради нацбезпеки ще має Володимир Зеленський, проте на сайті президента указу станом на ранок 20 лютого досі немає.