Оксана Марченко обіцяє Зеленському помсту. Пригадала, як допомогла йому з роботою

Автор фото, Оксана Марченко / Youtube

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення у відповідь на санкції, які проти подружжя запровадила Рада нацбезпеки.

Зокрема, пані Марченко анонсувала похід у політику і пригадала, як Володимир Зеленський колись просив її допомогти йому з роботою.

"Важко коментувати неконституційні, репресивні й дурні рішення чинного гаранта, який у 2003 році мені таким не здавався - коли разом зі своєю чисельною компанією, зокрема братами Шефірами та іншими артистами, завітав до мене з проханням про працевлаштування. Я була гостинною і допомогла з роботою", - каже Марченко.

"Уже наприкінці 2003 року ви стали виходити на каналі 1+1. Сподіваюся, все було добре. Але ключове слово тут - "було". Тому що ви вже в минулому. І з кожним новим підписом під незаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою убогу політичну труну".

Далі Марченко розповіла, що дуже пишається своїм чоловіком і після наступу на нього з боку української влади "змушена" піти в політику.

"Ви, самі того не розуміючи, змусили мене взяти політичну зброю, щоб стати поряд зі своїм чоловіком і йти до нашої спільної мети спільним фронтом. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула потрапити в політику. Але ви не залишили мені вибору", - каже дружина Віктора Медведчука.

"Сьогодні я вступаю в партію ОПЗЖ, де своїм головним завданням бачу захист українського народу від "зеленого" безладу та беззаконня. Той, хто підняв меча, від меча й загине".

Вона також висловила переконання, що в результаті санкцій щодо неї та лідера ОПЗЖ прихильників цієї партії стало "в рази більше".

Раніше свою заяву щодо запровадження санкцій оприлюднив і сам Віктор Медведчук.

Він заявив, що у влади немає жодних доказів щодо його винуватості і, запровадивши санкції, вона пішла шляхом встановлення диктатури та спроби розправитися з опозицією, яку до парламенту законно обрав український народ.

"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому - моїй улюбленій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського очікували, що я злякаюся? Вони дійсно думають, що я зраджу своїм принципам, своїй країні […] і втечу? Дарма. Не дочекаються. Боротьба триватиме", - каже лідер ОПЗЖ.

Автор фото, Оксана Марченко Підпис до фото, Доньку Марченко і Медведчука хрестив Володимир Путін. Телеведуча розповідала, що він чудовий хрещений

За що санкції

Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо Медведчука, його дружини, та низки пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, 19 лютого.

Підстава, яку озвучує СБУ, - причетність до фінансування тероризму у так званій "ЛНР". Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Оксани Марченко. На неї були записані деякі компанії чоловіка.

Також санкції застосують щодо літаків, які незаконно літали за маршрутом Київ - Москва, і компаній, що їх обслуговують.

Додатково РНБО також розпорядилася повернути в державну власність нафтопровід "Самара - Західний напрямок" - точніше, тієї його частини, яка проходить територією України. Його експлуатує компанія, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, проте влада переконує, що привласнили його незаконно.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Віктор Медведчук є кумом Володимира Путіна. Час від часу він літає на зустрічі з ним до Росії

"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташовано один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук, разом зі своєю дружиною, і Козак (соратник Медведчука, власник каналів 112, ZIK та NewsOne - Ред.), також разом зі своєю дружиною".

За словами Данілова, нафтопродукти з цього заводу "постачають терористам".

"У нас достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо фінансує і допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", - розповів секретар РНБО.

Затвердити рішення Ради нацбезпеки ще має Володимир Зеленський, проте на сайті президента указу станом на ранок 20 лютого досі немає.