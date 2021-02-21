Уламки впали на будинки людей, а літак зумів сісти

Автор фото, BROOMFIELD PD

Пасажирський Boeing 777 після вильоту з американського міста Денвер втратив усю обшивку правого двигуна, її уламки впали на житлові райони, а двигун загорівся. При цьому ані на борту, ані на землі, за повідомленнями, ніхто не постраждав.

Літак, на борту якого перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу, зміг благополучно повернутися і приземлитися в аеропорту Денвера, штат Колорадо. Повідомлень про постраждалих немає.

Рейс авіакомпанії United Airlines прямував в Гонолулу. Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що у літака відмовив правий двигун.

Поліція міста Брумфілд опублікувала фотографії, на яких, як виглядає, передня частина гондоли двигуна лежить на галявині перед одноповерховим житловим будинком в одному з районів.

На опублікованому відео видно, що двигун втратив усю обшивку, а не тільки передню частину, і загорівся.

Авіакомпанія United Airlines підтвердила відмову двигуна після вильоту. У її заяві йдеться, що Boeing 777 благополучно повернувся в аеропорт вильоту. Як запобіжний захід його зустрічали аварійні бригади, про травми у пасажирів і членів екіпажу не повідомляли.

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Поліція Брумфілда закликала жителів не чіпати уламки.

Наразі неясно, що стало причиною несправності двигуна. Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті проведуть розслідування.

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Один житель Брумфілда сказав CNN, що бачив, як уламки падали з літака, і сховався зі своїми дітьми.

За його словами, спочатку здавалося, що повільно планує щось не дуже велике і важке, і тільки потім стало зрозуміло, що впали "величезні шматки металу".

Повідомлень про те, що хтось постраждав на землі, також немає, передає Fox News.

Місцева мешканка Клер Армстронг сказала телеканалу, що була в парку для собак, коли почула гучний гуркіт в небі й побачила, як почали падати уламки. Вона та інші відвідувачі парку змогли успішно дістатися до укриття.

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Поліція Брумфілда висловила радість з приводу того, що ніхто не постраждав, враховуючи, скільки людей зазвичай буває в парку у вихідний день.

Судячи з відео, записаного на борту, пасажири аварійного рейсу також дуже раділи, коли літак з пошкодженим двигуном сів на смугу в Денвері.