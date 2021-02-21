США запустили в космос Антарес за допомогою України

Автор фото, КБ "Південне"

У США відбувся перший у цьому році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". У її розробці брало участь українське КБ "Південне", повідомили у бюро.

Ракета вивела на орбіту транспортний корабель Cygnus, який доставить вантаж NASA для Міжнародної космічної станції.

Як повідомили у конструкторському бюро, ракета "Антарес" складається з двох ступенів.

Основну конструкцію першого ступеня розробило КБ "Південне", а виготовив її "Південмаш" у співпраці з українськими підприємствами "Хартрон-Аркос" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "Чезара", "Рапід" (Чернігів) і іншими.

Підготовка РКП "Антарес" до пуску, її випробування і пуск також виконувалися за участю українських фахівців.

Автор фото, SpaceOnUkraine Підпис до фото, Команда український фахівців слідкує за запуском

Запуск ракети відбувся у суботу, 20 лютого, о 19:36 за київським часом з Центру космічних польотів на острові Воллопс у США.

Прибуття Cygnus до МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, який має доставити на Міжнародну космічну станцію близько 3810 кг корисного вантажу.

Це провізія та речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для станції, комп'ютери і комплектуючі, кубсати.

Автор фото, SpaceOnUkraine

Серед вантажу буде і суперкомп'ютер SBC-2, який аналізуватиме стан здоров'я астронавтів та результати спостережень за полярними покладами льоду і блискавками в атмосфері Землі, повідомили в КБ "Південне".

Вантажний корабель також забере з МКС відпрацьований вантаж.

Завданням місії також буде вивести на орбіту низку кубсатів та наносупутників.

Місію "NG-15 SS Katherine Johnson" корпорація Northrop Grumman присвятила жінці-математику NASA Кетрін Джонсон, яка здолала гендерні та расові перешкоди і відіграла важливу роль у польотах людини у космос.

У цій місії, як і у попередніх, застосована технологія пізнього завантаження, повідомляє українська громадська організація Space ON Ukraine.

За допомогою нової технології чутливі до часу наукові експерименти були завантажені на корабель всього за 24 години до старту.

Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 14 разів, 13 з них - успішно.