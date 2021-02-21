Оксана Марченко. Що відому про дружину Медведчука, яка погрожує Зеленському

Автор фото, oksana.marchenko.official Підпис до фото, Подружжя - Віктор Медведчук та Оксана Марченко

Телеведуча, журналістка, дружина лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та кума президента Росії Володимира Путіна - це все Оксана Марченко.

Україна на три роки ввела санкції щодо подружжя за фінансування тероризму.

"Той, хто підняв меча, від меча й загине", - відповіла Марченко у відео в Instagram та оголосила про вступ до партії "Опозиційна платформа - За життя".

Що відомо про Марченко?

Оксана Марченко народилася під Києвом у селі Чабани. Закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

У 19 років вже стала обличчям телеканалів Ютар та УТ-1, а згодом заснувала власну телевізійну компанію "Омега-ТБ".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Весільна фотографія Віктора Медведчука та Оксани Марченко

Зі своїм першим чоловіком Юрієм Коржем, гендиректором інтернет-провайдерської компанії, має сина Богдана.

Через деякий час познайомилася з Віктором Медведчуком, а у 2003 році повінчалася з ним. У подружжя є донька Дарина, похресниця президента РФ Володимира Путіна і Світлани Медведєвої, дружини 3-го президента Росії Дмитра Медведєва.

Телеведуча розповідала, що обрала Володимира Путіна, бо він вірянин і чудовий хрещений.

На то період припадає скандальний епізод із Зеленським, про який заявила вчора Марченко.

"Важко коментувати неконституційні, репресивні й дурні рішення чинного гаранта, який у 2003 році мені таким не здавався - коли разом зі своєю чисельною компанією, зокрема братами Шефірами та іншими артистами, завітав до мене з проханням про працевлаштування. Я була гостинною і допомогла з роботою", - каже Марченко.

"Уже наприкінці 2003 року ви стали виходити на каналі 1+1. Сподіваюся, все було добре. Але ключове слово тут - "було". Тому що ви вже в минулому. І з кожним новим підписом під незаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою убогу політичну труну".

У 2003 році команда Зеленського саме залишила російську лігу КВК і почала створювати власні проєкти. А пані Марченко вийшла заміж за Віктора Медведчука, який тоді був впливовим головою адміністрації президента Леоніда Кучми.

Автор фото, Оксана Марченко Підпис до фото, Оксана Марченко т Віктор Медведчук з донькою Дариною

Скандал з танцями

У 2007 році стала автором і ведучою власного проєкту "Шоу Оксани Марченко", який мав на меті допомогу героїням у скруті. Також вона створила благодійний фонд.

Була ведучою талант-шоу "Україна має талант" та "X-Фактор". А у 2018-му сама взяла участь у шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1.

Це рішення викликало обурення серед працівників телеканалу. Вони наголосили, що Медведчук неодноразово робив проросійські заяви, а подружжя жодного разу "не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму".

Однак тодішній гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко наголосив, що в проєкті "Танці з зірками" беруть участь зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань.

Автор фото, oksana.marchenko.official Підпис до фото, Оксана Марченко з партнером в проекті "Танці з зірками"

Окрім того, її критикували і глядачі, буцімто вона погано танцювала і не показувала емоції.

Пізніше Марченко заявила, що серйозно травмувалася і змушена покинути танцювальний майданчик.

Оксана Марченко також критикувала мовний закон в Україні, а його прихильників називала "німим племенем третього сорту".

"Вільних громадян "вільної" країни заганяють у "стійло"? Чому влада маніпулює вами?", - запитувала Маренко в Instagram. Свої міркування вона супроводжувала відвертими фото.

Автор фото, oksana.marchenko.official Підпис до фото, Таким фото Оксана Марченко ілюструвала свої міркування про мовний закон

У лютому Оксана Марченко анонсувала свій новий проєкт "Паломниця" - релігійний проєкт з УПЦ МП.

Також вона активно веде Instagram, де з-поміж іншого постить історії та фото свого котика Кокосика. Нещодавно його спіткала біда — стався серцевий напад.

Російський бізнес

У 2018 році дружина Віктора Медведчука стала фігуранткою журналістського розслідування. Проєкт "Схеми: корупція в деталях" з'ясував, що Оксана Марченко має нафтовий бізнес в Росії, зокрема освоює Гавриківське нафтове родовище.

Водночас в Україні у Віктора Медведчука бізнесу майже немає.

Влітку 2020 року у декларації він вказав 97 компаній і фірм, які записані на Марченко.

Як з'ясували журналісти "Схем", офшорна фірма Bolvik Ventures LTD (Британські Віргінські острови), кінцевим бенефіціарним власником є його дружина, фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Власність подружжя

За 2019 рік Медведчук і його дружина задекларували річний дохід у більш ніж 323 млн гривень.

Автор фото, Скриншот відео фільму "Паломниця"

Медведчук зазначив, що у його власності 6 ділянок землі 2 будинки. Його дружина володіє 11-ма земельними ділянками та 3-ма будинками. Подружжя володіють майже двома десятками елітних автомобілів.

Подружжя задекларували десятки предметів розкоші - одяг від топбрендів, годинники, прикраси, спортивне обладнання, меблі, антикваріат, стародруки та картини.

Компанії, зареєстровані на дружину Медведчука в Росії, переважно займаються газовою і нафтовою сферою. Є вони і в анексованому Криму - компанії "Таврія-Інвест" і "Фірма Укрснаб" розташовані в Ялті.

За що санкції

Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо Медведчука, його дружини, та низки пов'язаних із ним фізичних та юридичних осіб, 19 лютого.

Підстава - причетність до фінансування тероризму у так званій "ЛНР". Санкції діятимуть упродовж трьох років і передбачають зокрема блокування активів Медведчука та Марченко.

За інформацією ЗМІ, санкції проти Оксани Марченко стосуються Новошахтинського нафтопереробного заводу в Росії. Цим заводом також володіє цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк.

Рішення Ради нацбезпеки указом затвердив Володимир Зеленський.

У відповідь на санкції Оксана Марченко анонсувала похід у політику та оголосила про вступ до партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Той, хто підняв меча, від меча й загине", - відповіла Марченко у відео в Instagram. Вона також пригадала, як Володимир Зеленський колись просив її допомогти йому з роботою.

2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції щодо телеканалів 112, ZIK і NewsOne і їх власника, депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".