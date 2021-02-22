Мунк лишив на своєму знаменитому "Крику" загадковий напис. Що в ньому

Автор фото, National Museum of Norway Підпис до фото, Знамениту картину 1893 року виставлять у новому Національному музеї Норвегії з 2022 року

Художник Едвард Мунк написав загадкове графіті на своїй картині "Крик". Його виявило інфрачервоне сканування полотна.

Невелике і ледь помітне речення, написане на одній з найвідоміших картин у світі, спричинило багато домислів у світі мистецтва.

У верхньому лівому куті олівцем вписані слова: "Це міг намалювати тільки божевільний".

Нове дослідження, проведене Національним музеєм Норвегії, підтвердило, що напис зробив сам художник.

Оригінальна картина, яку вперше показали в рідному місті Мунка Осло (тоді - Християнія) у 1893 році, стала радикальним і позачасовим виразом людської тривоги. Вона сильно вплинула на сучасну культуру у всіх її проявах - від серії фільмів жахів "Крик" і до сучасних смайлів.

Твір мистецтва пройшов підготовку до експозиції у новому музеї, який має відкритися у столиці Норвегії наступного року.

Мистецтвознавці давно ставлять питання, чи було графіті актом вандалізму, скоєним обуреним глядачем, або ж написане самим Мунком, який, як відомо, мав проблеми з психічним здоров'ям протягом усього життя.

Музей дійшов висновку, що слова написав саме Мунк, за допомогою технологій для аналізу почерку та порівняння його зі щоденниками та листами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відомий норвезький художник пише автопортрет на пляжі у Німеччині у 1907 році

"Напис, без сумніву, зробив сам Мунк", - сказала кураторка музею Май Брітт Гуленг.

"Сам почерк, а також події, що сталися в 1895 році, коли Мунк вперше показав картину в Норвегії, вказують в одному напрямку", - додала вона.

У 1994 році "Крик" викрали з норвезького художнього музею. Його вдалося знайти завдяки сміливій операції британських детективів під прикриттям.

"Глибоке відчуття тривоги"

Свого часу твір викликав сильну критику, а також розмови щодо психічного стану Мунка.

Згідно з його щоденниками, Мунк дуже болісно сприйняв таку реакцію і, як вважають, після цього зробив на картині цей напис олівцем.

Батько і сестра Мунка страждали від депресії, а самого Мунка поклали до лікарні після нервового зриву в 1908 році.

Його мати і старша сестра померли до того, як художнику виповнилося 14 років, батько помер через 12 років, а ще одна сестра опинилась у притулку з біполярним розладом.

"Скільки я себе пам'ятаю, я страждав від глибокого почуття тривоги, яке я намагався виразити у своєму мистецтві", - писав Мунк.

"Без цієї тривоги і хвороби я був би як корабель без керма", - стверджував він.

"Крик", разом із низкою інших робіт Мунка, виставлять у Національному музеї Норвегії наступного року.