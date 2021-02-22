Через спалах COVID на Прикарпатті встановили блокпости

Автор фото, Поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу розгорнули роботу 16 карантинних блокпостів, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Тут ситуація найгірша — кількість хворих за місяць збільшилася вчетверо. Пацієнтів вже розвозять по інших областях.

Через складну ситуацію з коронавірусом з 22 лютого в Івано-Франківській області запроваджують червону зону.

У поліції кажуть, що на КПП будуть контролюють дотримання карантинних вимог серед перевізників, вимірюють температуру і за необхідності перевіряють документи.

З повним переліком КПП можна ознайомитися на сторінці поліції.

Винні туристи і свята

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області була зафіксована на початку минулого тижня. В регіон був виїхав головний санлікар Віктор Ляшко.

Автор фото, Поліція Івано-Франківської області

Медики Франківщини б'ють звинувачують в ситуації свята і туристів, а також критикують центральну владу за пізні рішення про карантин. На їх думку, карантин був би доречним до Нового року, а не після.

В області уже заповнено 70% ліжок в реанімації. У регіоні вирішили розмістити мобільний госпіталь, під коронавірус віддадуть три лікарні.

Крім того, коронавірусних хворих з Прикарпаття будуть розвозити по лікарнях Тернопільської та Чернівецької областей. Але і там ситуація поступово погіршується.

Автор фото, Поліція Івано-Франківської області

У Закарпатській та Чернівецькій областях також спалах Covid-19. Як і на Прикарпатті там кількість нових госпіталізованих переважає кількість виписаних на 30-50%.

З понеділка в Івано-Франківську заборонені масові розважальні, релігійні заходи, не працюватимуть ресторани, але їздитиме громадський транспорт. Частину школярів відправляють на дистанційне навчання.

Чи закриють готелі і чи працюватиме "Буковель", поки що невідомо.

Карантин в Україні продовжено до 30 квітня.