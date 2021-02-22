"Найбільша катастрофа в історії". На берег Ізраїлю викинуло десятки тонн мазуту

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Десятки тонн мазуту викинуло на більшу частину середземноморського узбережжя Ізраїлю. Місцева влада каже про найбільшу екологічну катастрофу в історії країни.

Тисячі волонтерів і солдатів допомагають очистити узбережжя від згустків мазуту, який вже завдав серйозної шкоди дикій природі.

На постраждалих ділянках узбережжя знаходять мертвих черепах, риб і птахів, чиї рештки зафарбовані в чорний колір.

Влада Ізраїлю намагається встановити причину забруднення: за попередніми даними, йдеться про витік пального з корабля.

Згустки мазуту знайшли на більшій частині берегової лінії Ізраїлю завдовжки 190 кілометрів. Місцева влада побоюється, що на очищення пошкодженої території можуть піти місяці або навіть роки.

Місцевих мешканців просять утриматися від відвідування пляжів.

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Джерелом забруднення міг стати викид пального з одного з кораблів під час шторму 11 лютого. На той момент судно перебувало на відстані близько 50 кілометрів від берега.

Щоб встановити, з якого саме корабля міг статися витік, фахівці вивчають супутникові знімки та напрям хвиль.

Міністр охорони довкілля Гіла Гамлієль заявила, що підозра падає на дев'ять кораблів, які в той час були в цьому районі.

Влада Ізраїлю розглядає можливість судового позову для отримання компенсації. Винуватці можуть заплатити за трагедію мільйони доларів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав один з пляжів особисто, оцінивши завдану шкоду.

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Минулого четверга на південний берег Ізраїлю винесло 17-метрового мертвого фінвала.

Його ще називають смугачем оселедцевим (з ряду китоподібних). Це друга за довжиною тварина у світі після синього кита.

Розтин виявив у його організмі маслянисту чорну рідину. За словами влади, поки рано стверджувати, чи пов'язана ця рідина з витоком палива, що стало причиною екологічного лиха.

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