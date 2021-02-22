Фото з Кадировим: Уруський після вимоги Шмигаля пояснив, звідки воно взялося

Автор фото, Денис Шмигаль Підпис до фото, Рамзан Кадиров та Олег Уруський (праворуч) крокують поруч

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хоче почути пояснення від віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського через фото, на якому він іде поруч з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль на своїй сторінці у Facebook і виклав фотографію. На цьому фото видно, як Олег Уруський перебуває у громадському місці, а поруч з ним крокує Рамзан Кадиров.

У пресслужбі прем'єра ВВС News Україна підтвердили, що цей пост не фейковий, а пан Шмигаль дійсно хотів почути пояснення.

Пан Уруський пояснив появу фото особливостями протоколу на виставці IDEX-2021, де воно й було зроблене.

Депутати від опозиції вже поставили під сумнів фото, оприлюднене прем'єром.

"Чекаю термінового пояснення для прем'єра Шмигаля, як працює фотошоп", - написав депутат від ЄС Олексій Гончаренко, натякаючи на недостовірність фото.

Алфавітний порядок

Олег Уруський пояснив, що розміщення очільників офіційних делегацій на виставці IDEX-2021 в ОАЕ (а він там представляв українську делегацію), визначає протокол держави-організатора. Таким чином гостей розмістили в алфавітному порядку.

"Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р.Кадиров", - додав Уруський.

Українська делегація звернула увагу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

"Також не вважаю можливим "шарахатися" від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони", - додав віцепрем'єр.

Автор фото, Олег Уруський Підпис до фото, Олег Уруський (по центру) на виставці IDEX-2021

Сам Уруський напередодні написав у Facebook, що на чолі української офіційної делегації перебуває в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021.

IDEX-2021 є однією з найбільших у світі виставок, на якій демонструються новітні технології у сфері озброєння та військової техніки.

Він також уточнив, що вже зустрівся з представниками Саудівської Аравії та Пакистану.

"Попереду ще багато роботи - зустрічі, переговори, підписання контрактів, знайомства із сучасними тенденціями на ринку ОВТ", - написав Уруський у неділю, 21 лютого.

Що відомо про віцепрем'єра

У липні 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього такої посади в уряді не було.

57-річний Олег Уруський родом з Тернопільщини, є доктором технічних наук, професором, лауреатом державної премії в галузі науки і техніки.

Його кар'єра тісно пов'язана з оборонно-промисловим комплексом.

У квітні 2020 року він очолив інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", серед клієнтів якої є Boeing.

Критики призначення Уруського закидали йому те, що компанія входить до складу холдингу Progresstechgroup, засновником якої є громадянин Росії Володимир Кульчицький.

Сам він на це відповів, що штаб-квартира Progresstechgroup розташована у США, а росіянин Кульчицький після Майдану у 2014 році переїхав до України "через принципову незгоду з Путіним".