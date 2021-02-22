Тисячі доларів за день: чому американці отримали захмарні платіжки за електрику

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У будинку Крістіни Беверлі досі немає електрики

Мер Г'юстона закликав владу штату Техас сплатити величезні рахунки за електроенергію, які отримали мешканці через морози минулого тижня.

Сильвестр Тернер сказав CBS News, що жителі не винні у тому, що система не могла впоратися.

Деякі мешканці повідомляють про рахунки, що перевищують 16 тисяч доларів лише за кілька днів користування.

Температури впали до 30-річного мінімуму, сягнувши -18° C.

Значна частина Техасу, який зазвичай має набагато тепліші зими, була вкрита снігом.

Незвично холодна погода в кількох південних штатах США забрала щонайменше 70 життів.

Техас оговтується від рекордно низьких температур, але багатьом жителям все ще доводиться кип'ятити воду через можливе зараження води, спричинене низьким тиском у мережі.

Техас - один із небагатьох штатів США, який має незалежну енергетичну мережу. Тому, коли прийшли холоди й забракло енергії, він не зміг отримати підтримку від сусідніх штатів.

У результаті Комісія з комунальних послуг Техасу на надзвичайному засіданні минулого понеділка вирішила підвищити ціну на енергію.

Ця зміна не вплинула на людей, які платять за електрику за фіксованою ставкою. Однак люди, які користуються тарифами зі змінною ставкою і які можуть вийти дешевшими в короткостроковій перспективі, коли погода стабільна, - сильно постраждали від збільшення і зараз стикаються із захмарними витратами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Волонтери роздавали постраждалим їжу

Мільйони жителів Техасу зазнали відключень електроенергії. Загалом електропостачання у штаті вже відновили, але трохи менш як 30 тисяч споживачів все ще залишалися без світла у неділю, повідомляє Poweroutage.us.

Раду надійної електрики в Техасі, яка курує енергосистему більшої частини штату, звинувачують у неготовності до перебоїв.

На оплату пішли усі заощадження

Мешканець Далласу та ветеран армії США Скотт Вілловбі сказав New York Times, що він отримав рахунок на 16 тисяч доларів, на оплату якого пішли усі його заощадження.

Мер Тернер повідомив CBS, що він подав до парламенту штату законопроєкт про забезпечення "достатнього резерву" електроенергії, але керівники штату його не розглядали.

Мер четвертого за величиною міста країни припустив, що система не здатна впоратися із викликами штормів, спричинених зміною клімату.

"Все це можна було передбачити. Я писав про це у 2011 році. І тому, що стосується цих непомірних витрат, - їх повинні брати на себе не споживачі, - сказав мер. - Вони не винні в тому, що сталося цього тижня".

Мер міста Форт-Ворт Бетсі Прайс також заявила CBS, що допомога з оплатою рахунків повинна надходити від уряду Техасу та федерального уряду.

Губернатор штату Техас Грег Ебботт закликав вжити заходів, щоб техасці "не потрапили у пастку захмарних рахунків за енергію".

"Ми несемо відповідальність за захист техасців від стрибків їхніх рахунків за електроенергію, які є наслідком суворої зимової погоди та перебоїв з електроенергією", - сказав він після зустрічі з законодавцями.

Президент Джо Байден оголосив режим масштабного стихійного лиха в Техасі в суботу, завдяки чому можна буде використовувати більше федеральних коштів на надання допомоги штату.

"Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт дому, недорогі позики для покриття незастрахованих майнових втрат та інші програми, що допомагають приватним особам та власникам підприємств оговтатися від наслідків катастрофи", - йдеться у заяві Білого дому.