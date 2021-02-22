"Цариця ночі". В Англії вперше розквітла рідкісна квітка
Тисячі людей по всьому світу спостерігали за тим, як в ботанічному саду Кембриджського університету розпускалася унікальна квітка селеніцереус, яка квітне лише одну ніч.
Співробітники ботанічного саду кажуть, що кактус, батьківщина якого - за тисячі кілометрів звідси, зацвів у Британії вперше.
Селеніцереус (Selenicereus wittii), "місячний кактус" або "цариця ночі", як його ще називають, - рідкісний незвичайний кактус з довгастими плоскими стеблами, що обвивають дерева.
Квітка з характерними гострими білими пелюстками, що нагадують корону, зазвичай розпускається вночі, виділяючи при цьому сильний нудотний аромат, і цвіте лише 12 годин. Після цього її запах стає згірклим і квітка в'яне.
За тим, як розквітла "Цариця ночі" в Англії, спостерігали через інтернет тисячі людей по всьому світу.
Керівник оранжереї Кембриджського університету Алекс Саммерс назвав це неймовірним переживанням.
"Я дуже радий бачити це незвичайне цвітіння. Ця рослина вкрай рідко з'являється в нашій колекції, і наскільки мені відомо, "Цариця ночі" вперше зацвіла у Британії", - цитує Саммерса сайт ботанічного саду.
Бутон кактуса почав набухати ще у листопаді, але розквіт лише в суботу, 19 лютого. Поруч з рослиною встановили спеціальну вебкамеру, яка фіксувала стан бутона протягом останніх 11 днів.
Персонал оранжереї, який перебував біля кактуса, зміг насолодитися неповторним ароматом квітки. Щоправда, тривало це недовго: спочатку "Цариця ночі" пахла нотками жимолості і гарденії, але зранку аромат різко змінився, і став тхнути громадським туалетом.
Звідки взявся цей кактус?
Рід селеніцереус (Selenicereus grandiflorus) належить до родини кактусових. Ця рослина поширена в лісах Південної і Центральної Америки, її можна побачити у заплавах Амазонки.
Пагони кактуса прикріплюються до рослини-господаря, а його білосніжні квіти зазвичай розпускаються в темний час доби, тим самим заманюючи нічних метеликів ("бражників") для запилення.
Ніжні пелюстки квітки, зазвичай розташовані на висоті понад три метри від землі, сягають 28 см завдовжки і 15 см завширшки.
Після того, як квітка розпустилася і була запилена, вона поступово вмирає, видаючи прогірклий запах.
"Кактус кріпився до водяного каштану в нашому тропічному саду, - пояснює Саммерс. - З того часу він розрісся по всьому дереву і на одному зі стебел виліз пуп'янок".
"На висоті майже чотири метри можна було з легкістю втратити його! - продовжує Саммерс. - Бутон тільки недавно різко збільшився в розмірі, і ми зрозуміли, що він точно зацвіте".
Спеціальну сторінку, присвячену "Цариці ночі", відвідали понад 200 тисяч людей, це зокрема мешканці Австралії, Фінляндії і Таїланду.
На думку Алекса Саммерса, неймовірний інтерес до квітки привернуло те, що зазвичай вона недоступна людському оку, тому що ховається в глибині густих джунглів Амазонки.
"Люди спостерігали за процесом від початку до кінця, — каже експерт. - Ми сподіваємося, що тепер кактус буде регулярно цвісти ще багато років".