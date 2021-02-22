Силовики змусили посадити літак з ексчленом правління Приватбанку

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Одному з екскерівників Приватбанку, який перебував на борту і намагався залишити Україну, повідомили про підозру

За наказом силових структур у повітрі неподалік від кордону розгорнули і змусили здійснити посадку літак, який виконував чартерний рейс за межі України. НАБУ підтвердило у Facebook інформацію про примусову посадку літака і повідомило про вручення підозри одному з екскерівників Приватбанку.

"За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що генпрокурорка Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови правління ПриватБанку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Йдеться про привласнення та розтрату майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованим угрупованням.

За даними джерел BBC News Україна, на борту чартерного рейсу перебував колишній перший заступник керівника правління Приватбанку Володимир Яценко.

"Мова йде про одного з представників колишнього керівництва Приватбанку Володимира Яценка. За даними джерел у правоохоронних органах, він намагався вилетіти з України 22 лютого, однак спільними зусиллями СБУ, НАБУ та Офісу генпрокурора, літак вдалося в повітрі розгорнути на Київ", - повідомило джерело.

"Підпис під підозрами колишнім топ-менеджерам "Приватбанку" - мій", - повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Нам ще багато чого треба зробити в трикутнику Офіс ГП - НАБУ - САП і я точно знаю, що ще багато підписів ми побачимо на різних підозрах", - додала вона.

Водночас генпрокурорка припустила, що хтось повідомив ексчлену правління Приватбанку про вручення підозри, тому він і сів на літак.

"Коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який працював першим заступником Голови правління "Приватбанку", в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдячуючи нашим спільним діям, літак здійснив посадку в Борисполі", - зазначила Венедіктова.

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Літак з ексчленом правління Приватбанку не встиг залишити межі України