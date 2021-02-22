ЄС запроваджує нові санкції проти Росії через Навального

Автор фото, Getty Images

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі, згідно з неофіційними повідомленнями, ухвалили рішення запровадити нові санкції проти російських чиновників через ситуацію з Олексієм Навальним. Офіційно про рішення оголосять пізніше в понеділок.

Як повідомляють агентства, посилаючись на анонімних дипломатів, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок погодилися з пропозицією очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля і декількох країн Євросоюзу розширити список санкцій проти російських посадовців.

Остаточно про це оголосять після закінчення зустрічі, увечері в понеділок, але перед нарадою міністрів жодна з країн ЄС не заперечувала проти нових санкцій, тому затримок з цим рішенням ніхто не очікував.

За даними агентства Reuters, санкції запровадять, зокрема, проти очільника російського Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, директора Національної гвардії Віктора Золотова та генерального прокурора Росії Ігоря Краснова.

Рішення міністрів закордонних справ - це попередній етап в процесі затвердження санкцій. Остаточно ж їх має затвердити саміт ЄС 25-26 березня.

Санкції ЄС передбачають заборону на в'їзд, заморожування активів і заборону громадянам і компаніям ЄС на угоди з людьми, які потрапили під санкції.

Список Навального

Увечері у неділю двоє соратників Навального, Леонід Волков та Іван Жданов, зустрілися в Брюсселі з вісьмома очільниками МЗС країн ЄС і кількома європейськими дипломатами. Волков і Жданов повідомили журналістам, що на зустрічі вони "говорили про адресні санкції проти найближчих союзників Путіна і людей, винних у грубих порушеннях прав людини".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Напередодні соратники Навального Леонід Волков та Іван Жданов зустрілися з європейськими дипломатами

Соратники Навального закликають ЄС запровадити санкції проти найближчих до президента Путіна російських олігархів. Водночас деякі європейські політики кажуть, що під санкції мають потрапити ті, хто безпосередньо причетний до ситуації з Навальним, оскільки непричетні безпосередньо можуть оскаржити санкції в Європейському суді.

Сам Олексій Навальний, виступаючи в Європарламенті в листопаді минулого року, закликав ЄС запровадити санкції проти російських олігархів, наближених до президента Володимира Путіна.

У січні соратник Навального Володимир Ашурков опублікував узгоджений з Навальним список росіян, проти яких, на думку опозиціонера, Заходу варто запровадити санкції. У списку було вісім людей, зокрема, мільярдери Роман Абрамович та Алішер Усманов, очільник ВТБ Андрій Костін, телеведучий Володимир Соловйов, очільник МОЗ Росії Михайло Мурашко та інші.

Втім, минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що нові санкції ЄС навряд чи зачеплять російських мільярдерів, оскільки деякі країни блоку побоюються "спалювати всі мости" з Москвою.

Позиція Кремля

12 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеведучому Володимиру Соловйову заявив, що Кремль готовий розірвати відносини з Євросоюзом, якщо санкції будуть чутливими для російської економіки.

"Ми виходимо з того, що ми готові. Якщо ми ще раз побачимо, як ми вже відчули неодноразово, що в якихось сферах накладають санкції, які створюють ризики для нашої економіки, зокрема, в найбільш чутливих сферах..." , - заявив Лавров у відповідь на питання, чи рухається Росія до розриву з ЄС.

За словами міністра, Росія не хоче опинитися в ізоляції "від світового життя", але має бути готова до цього. "Хочеш миру - готуйся до війни", - сказав Лавров.

Пізніше речник президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова Лаврова, сказав, що ЗМІ неправильно інтерпретували сенс його слів.

"Сенс якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього [розриву зв'язків з ЄС], ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом. Але якщо Євросоюз піде цим шляхом [запровадження санкцій з ризиком для російської економіки], то тоді так, ми будемо готові, тому що треба бути готовими до найгіршого", - пояснив представник Кремля агентству ТАСС.