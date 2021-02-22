Італійського посла вбили під час нападу в ДР Конго

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Італійський посол Лука Аттанасіо став жертвою нападу на конвой ООН на сході ДР Конго

Посол Італії в Демократичній Республіці Конго загинув внаслідок нападу на сході країни, повідомило МЗС Італії.

43-річний Лука Аттанасіо помер у лікарні в понеділок після того, як конвой ООН, в якому він їхав, потрапив під обстріл поблизу міста Гома, зазначено в повідомленні.

За повідомленнями, йдеться про конвой Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Загинув також 30-річний італійський карабінер Віторіо Яковаччі, який супроводжував посла, та конголезький водій, прізвища якого не називають.

Президент Італії Серджо Маттарелла засудив "напад боягузів".

"Ми не пожалкуємо жодних зусиль, аби пролити світло на те, що сталося", - пообіцяв міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Пан Аттанасіо був послом Італії в ДР Конго з 2017 року. Він розпочав роботу в МЗС Італії у 2003 році, раніше працював у Марокко та Нігерії.

Вважається, що напад був спробою викрадення людей з конвою, повідомляють представники сусіднього національного парку Вірунга. У цьому парку намагаються зберегти рідкісну популяцію гірських горил, яких вбивають бойовики різних угруповань та місцеві банди.

Напад стався о 10:15 за київським часом поблизу міста Каньямахоро, на північ від Гоми, кажуть представники агентства Reuters.

Не зрозуміло, хто стояв за нападом, але відомо, що в парку та навколо нього діє багато збройних формувань.

Пан Аттанасіо їхав з Гоми, щоб відвідати вихованців "шкільної програми" в селі Рутшуру на сході ДР Конго, розповіла Всесвітня продовольча програма ООН, яка базується в Римі.

"Напад... стався на дорозі, яку раніше очистили для проїзду без супроводу охорони", - наголошується у повідомленні.

Армія ДР Конго розгорнула війська у районі, аби допомогти знайти нападників.

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Бойовики у ДР Конго нерідко атакують миротворців ООН, які намагаються зберегти мир.

Загалом у країні розміщені 17 тисяч миротворців, зокрема, понад 150 українських миротворців з 18-го окремого вертолітного загону ЗСУ.

ДР Конго багато років перебував у центрі жорстокої громадянської війни, у якій взяли участь сусідні країни. Конфлікт призвів до загибелі близько п'яти мільйонів мешканців у 1994-2003 роках, тому деякі експерти назвали ці події Великою Африканською війною.

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Але закінчення конфлікту не означало припинення насильства. У східних районах ДР Конго продовжують діяти десятки банд та повстанських груп, які нападають на села, вбивають місцевих мешканців.