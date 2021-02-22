Гурт Daft Punk оголосив про розпад після 28 років виступів

Марк Севідж

Музичний кореспондент BBC

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Французький гурт виграв Греммі за найкращий альбом у 2014 році

Гурт Daft Punk, який створив одні з найбільш популярних танцювальних треків всіх часів, оголосив про завершення кар'єри через майже 30 років.

Дует повідомив про новину у таємничому відеозаписі під назвою Epilogue.

У кліпі музиканти Тома Бангальтер і Гі-Мануель де Омем-Крісто, одягнені у свої культові костюми роботів, прощаються в пустелі, перш ніж один з них вибухає.

Давній рекламний агент гурту підтвердив BBC інформацію про розпад.

Заснований у Парижі в 1993 році, гурт вивів французьку андеграундну сцену в чарти з такими хітами, як One More Time, Da Funk та Around The World.

Дебютний альбом гурту Homework вважається віхою в танцювальній музиці. А у 2013 році музика гурту стала світовим хітом з синглом в стилі ретро-диско Get Lucky, виконаним за участю Фаррелла Вільямса та Найла Роджерса.

Пісня була складовою альбому Random Access Memories, який виграв премію Ґреммі як альбом року у 2014 році.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Військові зіграли мелодію Daft Punk для Трампа й Макрона

Відтоді про гурт було небагато новин, хоча в 2016 році музиканти співпрацювали із зіркою R&B The Weeknd над двома треками, Starboy та I Feel It Coming.

Відомо, що музиканти, які уникають публічності, рідко з'являлися на публіці без "роботоподібних" головних уборів. Вони використовували оброблений комп'ютеризований вокал майже у всіх своїх головних хітах.

Автор фото, Getty Images