Гурт Daft Punk оголосив про розпад після 28 років виступів
- Марк Севідж
- Музичний кореспондент BBC
Гурт Daft Punk, який створив одні з найбільш популярних танцювальних треків всіх часів, оголосив про завершення кар'єри через майже 30 років.
Дует повідомив про новину у таємничому відеозаписі під назвою Epilogue.
У кліпі музиканти Тома Бангальтер і Гі-Мануель де Омем-Крісто, одягнені у свої культові костюми роботів, прощаються в пустелі, перш ніж один з них вибухає.
Давній рекламний агент гурту підтвердив BBC інформацію про розпад.
Заснований у Парижі в 1993 році, гурт вивів французьку андеграундну сцену в чарти з такими хітами, як One More Time, Da Funk та Around The World.
Дебютний альбом гурту Homework вважається віхою в танцювальній музиці. А у 2013 році музика гурту стала світовим хітом з синглом в стилі ретро-диско Get Lucky, виконаним за участю Фаррелла Вільямса та Найла Роджерса.
Пісня була складовою альбому Random Access Memories, який виграв премію Ґреммі як альбом року у 2014 році.
Відтоді про гурт було небагато новин, хоча в 2016 році музиканти співпрацювали із зіркою R&B The Weeknd над двома треками, Starboy та I Feel It Coming.
Відомо, що музиканти, які уникають публічності, рідко з'являлися на публіці без "роботоподібних" головних уборів. Вони використовували оброблений комп'ютеризований вокал майже у всіх своїх головних хітах.