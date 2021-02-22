Переворот у М'янмі. Сотні тисяч протестують проти хунти після вбивства демонстрантів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У загальному страйку і протестах беруть участь сотні тисяч людей по всій країні

На вулиці великих міст М'янми вийшли сотні тисяч демонстрантів. Вони протестують проти військового перевороту, що стався 1 лютого та вбивств демонстрантів. Вуличні акції - частина загального страйку, який охопив країну.

Військова хунта на чолі генералом Мін Аун Хлаїном попереджає, що демонстранти обрали небезпечний шлях, а їхні дії можуть призвести до людських жертв.

Раніше, 19 лютого, померла перша жертва протестів - 20-річна дівчина М'я Тхве Тхве Хаїн, поранена під час протестів у столиці Найп'їдо кількома днями раніше. 20 лютого щонайменше двоє людей загинули у зіткненнях з поліцією у другому за величиною місті країни Мандалай.

"Координатори протестів підштовхують людей до конфронтації, в якій вони загинуть", - йдеться в новинах провідного державного телеканалу MRTV. Підконтрольні хунті ЗМІ закликають громадян утриматися від бунту і анархії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У столиці країни мобілізували військових, така ж ситуація в інших великих містах країни

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Силовики у колишній столиці, місті Янгон

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У колишній столиці Янгон демонстранти вимагають повернути владу народу

Страйкуючі вимагають відсторонення військових від влади і негайного звільнення фактичної лідерки скинутого цивільного уряду М'янми Аун Сан Су Чжі та керівництва її партії "Національна ліга за демократію".

Аун Сан Су Чжі хунта звинувачує в нелегальному перевезенні, зберіганні і використанні рацій, у порушенні закону про імпорт, а також закону про запобігання стихійних лих.

Міжнародна спільнота тисне на військову хунту.

Демонстрації відбуваються у всіх великих містах. На фотографіях в соціальних мережах можна помітити, що в них бере участь величезна кількість людей, які розмахують прапорами і вигукують гасла.

За словами редактора видання Frontier Томпсон Чау, нинішні протести - набагато більш масові, заблоковано більше автошляхів, крамниці зачинилися повсюдно.

"Сьогодні це, скоріше, гігантський страйк, враховуючи, що люди просто не вийшли на роботу", - сказав Чау в коментарі BBC. За його словами, страйкують навіть працівники держсектору: податківці, журналісти, медики і комунальники.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Демонстранти вимагають звільнити Аун Сан Су Чжі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протести у місті Мандалай, де раніше загинули демонстранти

Нову хвилю протестів уже порівнюють з повстанням у серпні 1988 року, яке стало одним з найкривавіших в історії країни.

Тоді військові вбили сотні демонстрантів. Багато хто в країні вважає, що ті події змінили історію країни.