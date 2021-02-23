Наскельний малюнок віком 17 тисяч років. Чим унікальна знахідка

Автор фото, Damien Finch

Австралійські вчені виявили наскельний малюнок кенгуру, якому близько 17 300 років.

Це найстаріше подібне зображення з усіх, що коли-небудь знаходили в країні.

Малюнок знайшли в окрузі Кімберлі, відомому значною кількістю наскельних малюнків, залишених корінним народами, що мешкали тут тисячоліття тому.

Встановити датування малюнку вдалося завдяки радіовуглецевому аналізу решток осиних гнізд, які також знайшли на місці.

Якщо гнізда було збудовано поверх зображення, то сам малюнок має бути старшим за них. Якщо навпаки, малюнки зроблені поверх решток гнізд, то старшими є гнізда.

Таким чином дослідники встановили часовий діапазон, коли могло бути зроблене зображення кенгуру.

"Ми датували три гнізда, що лежали під малюнком, і три, що лежали над ним. І змогли з упевненістю виявити, що йому від 17 500 до 17 100 років. Найімовірніше, 17 300 років", - пояснив дослідник Деміен Фінч із Університету Мельбурна.

Співавтор дослідження Свен Узман також додав, що може існувати зв'язок між цим зображенням кенгуру та стародавнім мистецтвом інших регіонів.

"Це культове зображення кенгуру візуально дуже схоже на наскельні малюнки островів Південно-Східної Азії, що вказує на культурний зв'язок", - каже він.

Раніше цього року дослідники виявили на острові Сулавесі в Індонезії найстаріший у світі наскельний малюнок із зображення тварини - малюнок свині в натуральну величину. Йому близько 45 тисяч років.