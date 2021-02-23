Нові загиблі кожен день. Що відбувається на Донбасі
Загострення, яке почалося кілька тижнів тому на Донбасі, призводить до загиблих бійців з обох сторін.
На вихідних відчутних втрат зазнав "армійський корпус ДНР" під Горлівкою, що можна вважати відповіддю на вбитих українських військових від снайперів проросійських формувань.
А з початку цього тижня вже у ЗСУ двоє загиблих від обстрілів - по одному два дні поспіль, ще троє - від пожежі у бліндажі на лінії зіткнення.
Втрати ЗСУ
За останні два дні українська армія має дві бойові втрати і кілька поранених.
У понеділок під Авдіївкою від обстрілу з ручного протитанкового гранатомету загинув боєць 72 бригади Сергій Петраускас.
Вже у вівторок ще один український боєць загинув біля Зайцевого, що під Горлівкою - позиції накрили з 82-мм міномету.
Таким чином кількість бойових втрат сил ООС з початку 2021 року вже зросла до 13 військовослужбовців (з урахуванням трьох бійців, які підірвалися 14 лютого і щодо яких триває розслідування).
Особливу активність з початку року проявляли снайпери бойовиків - від їхнього вогню загинули щонайменше п'ятеро українських бійців.
За даними українського Генштабу, на Донбасі постійно діють більше 10 пар професійних снайперів з Росії. У Москві традиційно заперечують участь своїх військових у війні на Сході України.
Пожежа у бліндажі
Відомо також про небойові втрати на фронті.
Троє бійців 58-ї бригади загинули від пожежі у бліндажі в районі Донецького аеропорту у ніч на 20 лютого.
"Під час завершення робіт з розборки конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі", - повідомили у бригаді.
"Ідентифікацію тіл проведуть після ДНК експертизи", - додають там.
Третього бійця доправили у госпіталь з опіками, однак врятувати його не змогли.
Втрати проросійських сил під Горлівкою
Втрати несуть і так звані "армійські корпуси ДНР і ЛНР".
Зокрема 20 лютого там заявили про одного вбитого та кількох поранених під Горлівкою.
У Генштабі ЗСУ заявили, що це втрати від так званого "дружнього вогню": "З позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формування РФ відкрили вогонь по власних позиціях в районі газорозподільчої станції, від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені".
Водночас у соцмережах та деяких російських медіа пишуть, що втрати "3-ї мотострілецької бригади ДНР "Беркут" біля Горлівки насправді в рази більше.
За одними даними, там загинуло семеро бійців проросійських формувань.
А колишній "комендант Горлівки" Ігор Безлер написав у соцмережах, що кількість убитих сягає 20.
За неофіційними даними, під Горлівкою був фактично знищений один взводний опорний пункт "3-го батальйону 3-ї бригади ДНР".
Військові оглядачі припускають, що це стало відповіддю за попередню активність снайперів та втрати ЗСУ на фронті.
У Генштабі ЗСУ це ніяк не коментують.