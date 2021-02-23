Нові загиблі кожен день. Що відбувається на Донбасі

Автор фото, 128 бригада

Загострення, яке почалося кілька тижнів тому на Донбасі, призводить до загиблих бійців з обох сторін.

На вихідних відчутних втрат зазнав "армійський корпус ДНР" під Горлівкою, що можна вважати відповіддю на вбитих українських військових від снайперів проросійських формувань.

А з початку цього тижня вже у ЗСУ двоє загиблих від обстрілів - по одному два дні поспіль, ще троє - від пожежі у бліндажі на лінії зіткнення.

Втрати ЗСУ

За останні два дні українська армія має дві бойові втрати і кілька поранених.

У понеділок під Авдіївкою від обстрілу з ручного протитанкового гранатомету загинув боєць 72 бригади Сергій Петраускас.

Автор фото, 72 бригада

Вже у вівторок ще один український боєць загинув біля Зайцевого, що під Горлівкою - позиції накрили з 82-мм міномету.

Таким чином кількість бойових втрат сил ООС з початку 2021 року вже зросла до 13 військовослужбовців (з урахуванням трьох бійців, які підірвалися 14 лютого і щодо яких триває розслідування).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними Генштабу ЗСУ, на Донбасі постійно діють кілька професійних снайперських груп ворога, перемир'я та нинішня зима дала можливість їм працювати ефективно

Особливу активність з початку року проявляли снайпери бойовиків - від їхнього вогню загинули щонайменше п'ятеро українських бійців.

За даними українського Генштабу, на Донбасі постійно діють більше 10 пар професійних снайперів з Росії. У Москві традиційно заперечують участь своїх військових у війні на Сході України.

Пожежа у бліндажі

Відомо також про небойові втрати на фронті.

Троє бійців 58-ї бригади загинули від пожежі у бліндажі в районі Донецького аеропорту у ніч на 20 лютого.

"Під час завершення робіт з розборки конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі", - повідомили у бригаді.

"Ідентифікацію тіл проведуть після ДНК експертизи", - додають там.

Третього бійця доправили у госпіталь з опіками, однак врятувати його не змогли.

Втрати проросійських сил під Горлівкою

Втрати несуть і так звані "армійські корпуси ДНР і ЛНР".

Зокрема 20 лютого там заявили про одного вбитого та кількох поранених під Горлівкою.

У Генштабі ЗСУ заявили, що це втрати від так званого "дружнього вогню": "З позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формування РФ відкрили вогонь по власних позиціях в районі газорозподільчої станції, від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені".

Водночас у соцмережах та деяких російських медіа пишуть, що втрати "3-ї мотострілецької бригади ДНР "Беркут" біля Горлівки насправді в рази більше.

За одними даними, там загинуло семеро бійців проросійських формувань.

Автор фото, VK.com Підпис до фото, Ігор Безлер з позивним "Бєс" після 2014 перебуває в анексованому Криму, але про ситуацію в Горлівлці, де він колись командував "гарнізоном ДНР", періодично пише з акаунту своєї дружини

А колишній "комендант Горлівки" Ігор Безлер написав у соцмережах, що кількість убитих сягає 20.

За неофіційними даними, під Горлівкою був фактично знищений один взводний опорний пункт "3-го батальйону 3-ї бригади ДНР".

Військові оглядачі припускають, що це стало відповіддю за попередню активність снайперів та втрати ЗСУ на фронті.

У Генштабі ЗСУ це ніяк не коментують.