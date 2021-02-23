Рада і Зеленський терміново ухвалили закон, щоб Вітренко працював в.о. міністра

Автор фото, Міністерство енергетики України

Верховна Рада дозволила заступникам міністра керувати міністерствами, якщо посада міністра вакантна. Так само вона дозволила покладати обов'язки міністра на людей, кандидатуру яких раніше відхилив парламент цього скликання.

Такі нововведення - пропозиції президента Володимира Зеленського.

За таке рішення проголосували 267 депутатів, зокрема фракція "Слуга народу" і групи "Довіра" та "За майбутнє".

Нещодавно Рада ввела обов'язкові конкурси для міністрів та інших вищих чиновників. Утім президент запропонував низку змін, яким розширив повноваження заступників міністрів.

Як припускають, основна мета цього закону стосується в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, якого Верховна Рада двічі відмовилися призначити повноцінним міністром - коаліції на чолі зі "Слугою народу" бракувало голосів.

Його ж хотіли призначити першим віцепрем'єром.

Сам Вітренко нарікав, що у статусі в.о. він обмежений у своїх повноваження та не може зібрати ефективну команду в міністерство.

Тепер його повноваження у Міністерстві енергетики суттєво розширяться навіть у статусі в.о.

Чинне законодавство також не дозволяло працювати у статусі в.о. понад два місяці.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час свого виступу у Верховній Раді фактично підтвердив, що ця ініціатива стосується Юрія Вітренка.

За словами Корнієнка, так парламент зможе "розблокувати процеси у Міністерстві енергетики" та вирішувати питання "коли Верховна Рада не може з якихось причин" призначити того чи іншого міністра.

Водночас опоненти такого рішення кажуть, що таким чином парламент обмежує власні повноваження щодо уряду.

А Сергій Власенко з "Батьківщини" назвав це "супрунизацією" - свого часу Уляна Супрун керувала МОЗ саме у статусі в.о., адже Рада відмовлялася призначити її міністром.

Хто такий Юрій Вітренко?

Юрію Вітренку 44 роки.

З грудня 2020 року він фактично керує Міністерством енергетики - він значиться як виконувач обов'язків та перший заступник міністра.

Раніше він був комерційним директором "Нафтогазу" і відповідав у тому числі за газові суди з Росією.

Вони завершились перемогою України у Стокгольмському арбітражі та майже трьома мільярдами доларів компенсації від російського енергетичного гіганта.

Вітренко був давнім соратником директора "Нафтогазу" Андрія Коболєва, але останні кілька років вони ворогують - як пояснював сам Вітренко, через політику щодо кадрів та розбіжностей, як має розвиватися видобуток енергоресурсів.

Зрештою Вітренка звільнили з "Нафтогазу".

Він судився з "Нафтогазом" за премію після Стокгольмського арбітражу й претендував на 4 мільйони доларів, а згодом заявив, що отримав державні облігації на цю суму.

У грудні 2020 року та у січні 2021 року Верховна Рада намагалася призначити його міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром, але голосів за це не вистачило.

Водночас Юрія Вітренка почали називати потенційним кандидатом у прем'єр-міністри.

Сам він про свої прем'єрські амбіції у інтерв'ю "НВ" Вітренко говорив так: "Може, років за десять. Не впевнений, що це репетиція (призначення віцепрем'єром та міністром енергетики. - Ред.)".

Юрій Вітренко також наполягає, що не має зв'язків ні з ким з олігархів (зокрема й з Ігорем Коломойським, чию підтримку йому останнім часом приписували деякі медіа) та не захищає їхні інтереси.

"Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні. Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного", - розповідав він "Лізі".