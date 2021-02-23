"Зеленський почав політичні посадки?" Соцмережі про ув’язнення Стерненка

Автор фото, Герман Крігер / Watchers

Активіста Сергія Стерненка засудили до семи років в'язниці і прямо з одеського суду відправили у СІЗО.

Мова йде про справу щодо викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року. За одним з аргументів звинувачення, це робилося заради 300 грн.

Вирок став шоком для багатьох українців у соцмережаж.

Водночас є й ті, хто вирок привітали.

"Не знаю, коли вас всіх побачу"

Автор фото, Герман Крігер / Watchers

На YouTube Сергія Стерненка вже після його затримання з'явилося відео з промовою у залі суду.

У ній він звинуватив генерального прокурора Ірину Венедіктову, заступника Офісу президента Олега Татарова та мера Одеси Геннадія Труханова у тиску на суддю, через який він начебто переписав виправдальний вирок.

А президент Володимир Зеленський, за словами Стерненка, "їх покриває".

"Сьогодні вони закрили рота мені і я не знаю, коли я вас всіх побачу. Але вони не зможуть закрити рота усім вам", - заявив активіст.

"Якщо щось зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського. Це продовження політики ув'язнення людей за вказівкою згори", - додав він.

Пізніше у Стерненка забрали телефон і він втратив доступ до своїх соцмереж.

Адвокат Масі Найєм написав на Facebook, що він сам був присутнім на розмові президента і Стерненка, на якій останньому пропонували посаду в правоохоронних органів.

При цьому речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель у коментарі УП заявила, що президент не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.

"Шлях "регіоналів" до реваншу"

"Показова політична розправа, ще й руками суду, над Сергієм Стерненком. Не вірилось, що наважаться", - пише головна редакторка Watchers.Media Ольга Худецька.

"Посмів не любити проросійську партію, ну ти подивись. Венедиктова і Зеленський почали політичні посадки, інакше це не називається", - вважає вона.

Дивується вироку й інший журналіст Стас Козлюк з "Букв".

"Всі доводи захисту суддя просто проігнорив. Відсутність адвоката під час обшуку. Висновок експерта російською мовою. Імовірну фальсифікацію доказів. Висновки експерта, якого залучали адвокати Сергія", - пише він.

Автор фото, Стас Козлюк

А блогер Денис Казанський пише, що суддю Віктора Попревича, який виніс вирок Стрененку, свого часу добре знали у Донецьку за бюсти Сталіна і Леніна, які він нібито встановив біля воріт свого дому.

Автор фото, Денис Казансбкий

"Зрозуміло, що все це мракобісся не має з правосуддям нічого спільного. У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б", - вважає Денис Казанський.

"Немає ніякого значення ваше ставлення до Сергія, ваші оцінки його діяльності та припущення. Ви можете вижити після замаху. Вас захочуть посадити за самозахист. Не вийде. І знайдеться щось інше. У цьому іншому завжди буде слід ворога з російським оскалом", - так голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко нагадує про те, що Стерненка судять ще і за те, що він убив одного з нападників під час замаху на себе.

Майкл Щур пише про сумніви щодо 300 грн, за які Стерненко нібито пішов на викрадення людини: "Я намагаюсь уявити, як будь-хто викрадає людину, щоб заволодіти 300 грн. І я не можу. Вже на цьому етапі у мене не сходиться. Бо не існує людини, яка за 300 грн викраде іншу. З якимось іншим мотивом - можливо. Але за 300 грн?"

"Ось версія слідства: викрав людину з метою заволодіння 300 грн. А ось версія не слідства: сфабрикували справу, щоб приструнити Стерненка і дати сигнал всьому іншому "бидлу", що "бидло" не має права піднімати голову. Чомусь друга версія звучить правдоподібніше", - вважає Майкл Щур.

Відреагував на рішення суду і колишній в'язень Росії Олег Сенцов.

Автор фото, Олег Сенцов

"Це справа не про Сергія Стерненка, де незалежний суд мав би винести вирок. Це приклад того, як "регіонали" і їхні клони прокладають шлях до реваншу", - відзначає журналіст "Главкому" Михайло Глуховський та додає скрін допису заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Реакція Портнова

Андрій Портнов пише, що це вирок "порядкам, які панують в країні останні сім років".

У своєму дописі він не добираючи виразів пише про "радикалів" і "тунеядців" та супротив медіа, "які фінансуються з-за кордону", і "партій Майдану".

Автор фото, Андрій Портнов

Він також анонсує незабаром вироки у двох інших справах, у яких Стерненка звинувачують у вбивстві та причетності до наркоторгівлі.

Адвокат Валентин Рибін, який захищав колишніх "беркутівців" та планує балотуватися від "Партії Шарія", жартує про тюремний сленг на тлі фото Стерненка у наручниках.

Автор фото, Валентин Рибін

А журналіст каналу NewsOne, який закрили через санкції, Богдан Амінов порівнює обидві ситуації: "Коли без суду закрили три канали - вони раділи. Сміялися. Дуже раділи. Стерненко танцював в Ютубі і так, і сяк. Коли кинули за ґрати їхнього кумира Сергія Стерненка у справі про викрадення людини - тепер плачуть, кричать про свавілля і про незаконність".

"Хоча в цьому випадку якраз процедура дотримана - все через суд. І навіть - уявіть собі - є можливість подати апеляцію. Є право на захист, якого не було у нас - журналістів", - додає він.

Автор фото, Віталій Дейнега

"Погана новина у тому, що ми знову котимось до тоталітаризму і всевладдя силовиків. Хороша у тому - що м...і режими в Україні завжди закінчують однаково", - резюмує волонтер Віталій Дейнега та перепощує малюнок харківського художника Микити Тітова з "завантаженням" поліцейських щитів.