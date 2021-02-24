Народилась у 5 місяців. Як врятували критично недоношене немовля
Недоношена дівчинка народилася на чотири місяці раніше терміну і важила стільки ж, як буханець хліба. Але вижила, подолавши серцевий напад, мозкові кровотечі, переливання крові, захворювання очей та легенів.
Софія Вікторія Біріна - одна з найменших недоношених дітей в Шотландії - вона народилася після 22 тижнів і чотирьох днів вагітності.
Лікарі давали їй лише 10% на життя під час передчасних пологів і ще менше шансів після них.
Дівчинка мала з'явитися на світ 1 лютого, а народилася 2 жовтня. Тому її домівкою на чотири місяці стала Університетська лікарня Вішоу.
І ось 10 лютого мама Егія, тато Інарс і маленька Софія нарешті повернулися додому, а позаду лишилися "132 найдовших і найстрашніших дні в їхньому житті".
Егія родом з Латвії, але вже 12 років живе в Ейрдрі, Північний Ланаркшир.
"УЗД на 20-му тижні вагітності показало, що все в нормі, - згадує вона. - Але за тиждень мене привезли до лікарні з сильними болями. Лікарі сказали, що в мене розкрилася матка і почалися пологи".
"Так з'явилася наша донечка Софія. Вона прийшла в цей світ з потужним криком. Ми не очікували, що вона виживе, але саме з цього й почалася наша подорож".
Розміром з долоню
Дівчинка важила 500 г при зрості 26 см - і була розміром не більша за долоню.
Перші три місяці маленька провела в інкубаторі, а поруч були схвильовані батьки.
"Софія була такою маленькою, тендітною, з тоненькою прозорою шкірою. Мені довелося чекати тиждень, щоб вперше взяти її на руки. І потім лікарі насилу забрали її назад", - каже Егіа.
Маленька здолала серцевий напад, мозкову кровотечу, хворобу очей та численні інфекції.
Їй зробили сім переливань крові та під'єднали до апарату ШВЛ - легені Софії були недорозвинені, тому з'явився респіраторний дистрес-синдром.
Навіть зараз вдома до неї прикріплена маленька трубка, що дає їй додатковий кисень.
"Я була в лікарні весь час. Іноді по 16 годин, і чоловік приходив після роботи. Я просто не хотіла розлучатися з нею, особливо в ті страшні дні, коли ми думали, що Софія не виживе", - каже Егія.
"Кілька тижнів вона лежала вся в трубках - без апарату дитина просто не могла дихати. Перша спроба змусити її дихати самостійно закінчилась нічим, вона протрималася лише 20 хвилин. А потім пульс впав, і мені здалося, що це кінець. Але медики молодці - впоралися".
Прекрасна посмішка
Тільки з шостої спроби Софія змогла дихати самостійно.
Поступово дівчинка зміцніла і змогла поїхати додому.
"Вона потроху звикає до нових обставин, і ще в неї найбільша і найпрекрасніша посмішка", - каже щаслива мама.
"Софії чотири місяці. Але вона настільки крихітна, що цілком умістилася б у мене в животику. Хоча зараз вона важить в чотири рази більше, ніж при народженні".
Протягом перших років життя Софія має проходити огляд в лікарні та в спеціальній клініці легенів, але її розвиток триває нормально.
Егія хоче підтримати жінок, у яких діти народилися передчасно.
"Всім мамам недоношених малюків хочу сказати: надія є. Ніколи не здавайтеся".
Шеріл Кларк, головна акушерка в Національній службі охорони здоров'я Ланкаширу, також не може стримати емоцій: "Крихітка Софія - це таке натхнення, і ми дуже щасливі, що вона зараз вдома зі своєю родиною. Від імені всього персоналу, який її доглядав, хотіла б побажати Софії та її батькам усього найкращого у їхньому спільному майбутньому".