Народилась у 5 місяців. Як врятували критично недоношене немовля

Автор фото, NHS Lanarkshire Підпис до фото, Крихітна Софія в інкубаторі

Недоношена дівчинка народилася на чотири місяці раніше терміну і важила стільки ж, як буханець хліба. Але вижила, подолавши серцевий напад, мозкові кровотечі, переливання крові, захворювання очей та легенів.

Софія Вікторія Біріна - одна з найменших недоношених дітей в Шотландії - вона народилася після 22 тижнів і чотирьох днів вагітності.

Лікарі давали їй лише 10% на життя під час передчасних пологів і ще менше шансів після них.

Дівчинка мала з'явитися на світ 1 лютого, а народилася 2 жовтня. Тому її домівкою на чотири місяці стала Університетська лікарня Вішоу.

І ось 10 лютого мама Егія, тато Інарс і маленька Софія нарешті повернулися додому, а позаду лишилися "132 найдовших і найстрашніших дні в їхньому житті".

Автор фото, NHS Lanarkshire Підпис до фото, Після народження Софія чотири місяці провела в лікарні

Егія родом з Латвії, але вже 12 років живе в Ейрдрі, Північний Ланаркшир.

"УЗД на 20-му тижні вагітності показало, що все в нормі, - згадує вона. - Але за тиждень мене привезли до лікарні з сильними болями. Лікарі сказали, що в мене розкрилася матка і почалися пологи".

"Так з'явилася наша донечка Софія. Вона прийшла в цей світ з потужним криком. Ми не очікували, що вона виживе, але саме з цього й почалася наша подорож".

Розміром з долоню

Дівчинка важила 500 г при зрості 26 см - і була розміром не більша за долоню.

Перші три місяці маленька провела в інкубаторі, а поруч були схвильовані батьки.

"Софія була такою маленькою, тендітною, з тоненькою прозорою шкірою. Мені довелося чекати тиждень, щоб вперше взяти її на руки. І потім лікарі насилу забрали її назад", - каже Егіа.

Автор фото, NHS Lanarkshire Підпис до фото, Батьки нарешті змогли забрати дитину додому

Маленька здолала серцевий напад, мозкову кровотечу, хворобу очей та численні інфекції.

Їй зробили сім переливань крові та під'єднали до апарату ШВЛ - легені Софії були недорозвинені, тому з'явився респіраторний дистрес-синдром.

Навіть зараз вдома до неї прикріплена маленька трубка, що дає їй додатковий кисень.

"Я була в лікарні весь час. Іноді по 16 годин, і чоловік приходив після роботи. Я просто не хотіла розлучатися з нею, особливо в ті страшні дні, коли ми думали, що Софія не виживе", - каже Егія.

"Кілька тижнів вона лежала вся в трубках - без апарату дитина просто не могла дихати. Перша спроба змусити її дихати самостійно закінчилась нічим, вона протрималася лише 20 хвилин. А потім пульс впав, і мені здалося, що це кінець. Але медики молодці - впоралися".

Прекрасна посмішка

Тільки з шостої спроби Софія змогла дихати самостійно.

Поступово дівчинка зміцніла і змогла поїхати додому.

"Вона потроху звикає до нових обставин, і ще в неї найбільша і найпрекрасніша посмішка", - каже щаслива мама.

"Софії чотири місяці. Але вона настільки крихітна, що цілком умістилася б у мене в животику. Хоча зараз вона важить в чотири рази більше, ніж при народженні".

Автор фото, NHS Lanarkshire

Протягом перших років життя Софія має проходити огляд в лікарні та в спеціальній клініці легенів, але її розвиток триває нормально.

Егія хоче підтримати жінок, у яких діти народилися передчасно.

"Всім мамам недоношених малюків хочу сказати: надія є. Ніколи не здавайтеся".

Шеріл Кларк, головна акушерка в Національній службі охорони здоров'я Ланкаширу, також не може стримати емоцій: "Крихітка Софія - це таке натхнення, і ми дуже щасливі, що вона зараз вдома зі своєю родиною. Від імені всього персоналу, який її доглядав, хотіла б побажати Софії та її батькам усього найкращого у їхньому спільному майбутньому".